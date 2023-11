Réussissant l’exploit de perdre à domicile face aux Wizards la nuit dernière, les Pistons sont désormais sur une terrible série de 14 défaites consécutives. Terrible série qui pourrait durer jusqu’à la fin de l’année 2023 au vu du calendrier hardcore qui attend l’équipe de Detroit.

Quand aura lieu la prochaine victoire des Pistons ?

Au fur et à mesure que Detroit enchaîne les défaites, cette question prend de plus en plus de poids. Les hommes de Monty Williams n’ont pas gagné la moindre rencontre de basket-ball depuis un mois tout pile (le 28 octobre contre Chicago) et on se demande s’ils arriveront à briser leur maudite série avant la fin de l’année civile.

Qui va perdre face aux Pistons ?

C'est un vrai sujet de société.

Je sais y'a complément d'enquête jeudi soir mais là la prochaine équipe qui va perdre contre Detroit c'est un motif de licenciement pour certains je suis sérieux. https://t.co/W0bcRyKoJy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2023

D’ici au 31 décembre prochain, les Pistons vont rencontrer seulement deux équipes avec un bilan négatif à l’heure de ces lignes, à savoir Utah et Toronto. Mais avant ça, ils devront se coltiner les Lakers, les Knicks, les Cavs, les Pacers, les Sixers deux fois, les Bucks et les Hawks. On peut donc facilement imaginer huit défaites supplémentaires, ce qui porterait leur série à… 22 défaites de suite. Juste pour info : la pire série de défaites dans l’histoire des Pistons est de 21 revers (sur deux saisons, en 1980).

Le match contre Utah (6 victoires – 11 défaites) le 22 décembre peut représenter une belle opportunité pour Detroit de gagner enfin un match de basket, avant une double confrontation contre Brooklyn, une opposition face à Boston, puis enfin Toronto. Mais dans le pire des cas, les Pistons seront sur 27 défaites consécutives, ce qui serait tout simplement un record all-time en NBA lors d’une seule et même saison (record actuel : 26, record sur deux saisons : 28).

Faisant partie des franchises historiques de la NBA, les Pistons font office de punchline aujourd’hui. Une période forcément difficile à vivre pour la fanbase de Detroit qui partait avec de nouveaux espoirs cette saison. L’arrivée du coach Monty Williams associée à un début de saison encourageant fin octobre laissait présager de belles choses, mais ce n’était qu’un feu de paille.

Au vu de leur niveau actuel, les Pistons n’ont qu’à espérer une contre-performance d’un de leurs futurs adversaires, ce qui n’est pas impossible dans une saison régulière longue de 82 matchs. Le retour prochain du vétéran Bojan Bogdanovic devrait aussi faire du bien à la jeune équipe de Detroit. Donc sur un malentendu, pourquoi pas.

Dans le même temps, on se dit les Pistons partent de tellement loin qu’ils pourraient très bien continuer à perdre même lorsque les planètes s’alignent en leur faveur…