Ce mardi 28 novembre, la première phase du NBA In-Season Tournament va toucher à sa fin. On va en effet assister ce soir aux derniers matchs de poules, avec tous les enjeux qui vont avec !

Le programme de la soirée

1h30 : Celtics – Bulls

1h30 : Nets – Raptors

1h30 : Cavaliers – Hawks

1h30 : Heat – Bucks

1h30 : Knicks – Hornets

2h : Wolves – Thunder

2h30 : Mavericks – Rockets

4h : Kings – Warriors

Les classements du In-Season Tournament

Les enjeux & scénarios de la soirée

Sont déjà qualifiés à l’Est : Pacers

Pacers Sont déjà qualifiés à l’Ouest : Lakers

____

Sont déjà éliminés à l’Est : Pistons, Wizards, Raptors, Bulls

Pistons, Wizards, Raptors, Bulls Sont déjà éliminés à l’Ouest : Jazz, Blazers, Grizzlies, Nuggets, Mavericks, Clippers, Thunder, Spurs

____

Seront déterminés ce soir à l’Est : la tête de série #1, le vainqueur du Groupe B et C, et le meilleur deuxième parmi les 3 groupes

la tête de série #1, le vainqueur du Groupe B et C, et le meilleur deuxième parmi les 3 groupes Seront déterminés ce soir à l’Ouest : la tête de série #1, le vainqueur du Groupe B et C, et le meilleur deuxième parmi les 3 groupes

____

Les scénarios de la soirée à l’Est :

EASTERN CONFERENCE KNOCKOUT ROUND SCENARIOS… entering the final day of Group Play on 11/28!

ATLANTA clinches Wildcard if the following occurs:

1) ATL victory + NYK loss + MIA loss + BOS loss + BKN loss + ATL finishes second in group and wins tiebreaker over any second-place… pic.twitter.com/8aWoQA8yCb

— NBA (@NBA) November 27, 2023

En français :

ATLANTA décroche une place en wildcard si :

ATL gagne + NYK perd + MIA perd + BOS perd + BKN perd + ATL termine deuxième du groupe et remporte son tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes

BOSTON remporte le Groupe C si :

BOS gagne + BKN gagne et BOS remporte le tie-breaker face à ORL et BKN

BOSTON décroche une place en wildcard si :

BOS gagne + BKN perd + NYK perd + MIA perd + CLE perd BOS gagne et termine deuxième du groupe et remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes possédant un bilan de 3-1 CLE perd + NYK perd + MIA perd + BKN perd + BOS remporte son tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes

BROOKLYN remporte le Groupe C si :

BKN gagne + BOS perd BKN gagne et remporte le tie-breaker sur BOS et ORL

BROOKLYN décroche une place en wildcard si :

BKN gagne + CLE perd + NYK perd + MIA perd + BKN termine deuxième du groupe BKN gagne et termine deuxième du groupe et remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes possédant un bilan de 3-1

CHARLOTTE décroche une place en wildcard si :

CHA gagne + CLE perd + MIA perd + BOS perd + BKN perd et CHA termine deuxième de son groupe et remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes

CLEVELAND décroche une place en wildcard si :

CLE gagne + NYK perd + MIA perd + BOS perd + BKN perd CLE gagne et remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes possédant un bilan de 3-1

MIAMI remporte le Groupe B si :

MIA gagne + NYK perd MIA gagne and remporte le tie-breaker sur MIL et NYK

MIAMI décroche une place en wildcard si :

MIA gagne + CLE perd + BOS perd + BKN perd + MIA termine deuxième du groupe MIA gagne et termine deuxième du groupe et remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes possédant un bilan de 3-1 CLE perd + NYK perd + BOS perd + BKN perd + MIA termine deuxième du groupe et remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes

MILWAUKEE remporte le Groupe B si :

MIL gagne NYK gagne + MIL remporte le tie-breaker sur NYK et MIA

MILWAUKEE décroche une place en wildcard si :

NYK perd + CLE perd + BOS perd + BKN perd MIL termine deuxième du groupe et remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes possédant un bilan de 3-1

NEW YORK remporte le Groupe B si :

NYK gagne + MIL perd + NYK remporte le tie-breaker sur MIL et MIA

NEW YORK décroche une place en wildcard si :

NYK gagne + MIA perd + CLE perd + BOS perd + BKN perd NYK gagne et termine deuxième de son groupe et remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes possédant un bilan de 3-1 MIA perd + CLE perd + BOS perd + BKN perd + NYK remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes

ORLANDO remporte le Groupe C si :

BKN perd BOS gagne et ORL remporte le tie-breaker sur BKN et BOS

ORLANDO décroche une place en wildcard si :

BOS perd + CLE perd + NYK perd + MIA perd ORL termine deuxième du groupe et remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes possédant un bilan de 3-1

PHILADELPHIA décroche une place en wildcard si :

CLE perd + NYK perd + MIA perd + BOS perd + BKN perd + PHI termine deuxième du groupe et remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes

____

Les scénarios de la soirée à l’Ouest :

WESTERN CONFERENCE KNOCKOUT ROUND SCENARIOS… entering the final day of Group Play on 11/28!

GOLDEN STATE clinches Group C if one of the following occurs:

1) GSW victory + MIN loss

2) GSW victory + GSW wins tiebreaker over SAC and MIN

GOLDEN STATE clinches Wildcard if the… pic.twitter.com/G1vKQQt0HX

— NBA (@NBA) November 27, 2023

GOLDEN STATE remporte le Groupe C si :

GSW gagne + MIN perd GSW gagne + GSW remporte le tie-breaker sur SAC et MIN

GOLDEN STATE décroche une place en wildcard si :

GSW gagne et termine deuxième du groupe et remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes possédant un bilan de 3-1

HOUSTON remporte le Groupe B si :

HOU gagne

MINNESOTA remporte le Groupe C si :

MIN gagne + SAC perd + MIN remporte le tie-breaker sur SAC et GSW

MINNESOTA décroche une place en wildcard si :

MIN gagne et termine deuxième du groupe et remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes possédant un bilan de 3-1

NEW ORLEANS remporte le Groupe B si :

HOU perd

PHOENIX décroche une place en wildcard si :

MIN perd PHX remporte le tie-breaker sur les deuxièmes des autres groupes possédant un bilan de 3-1

SACRAMENTO remporte le Groupe C si :

SAC gagne MIN gagne + SAC remporte le tie-breaker sur MIN et GSW

____

Rappel des règles pour le tie-breaker :

Bilan en confrontation directe (pour les équipes évoluant dans le même groupe) Différence de points sur la phase de poules Total de points marqués sur la phase de poules Bilan lors de la saison régulière 2022-23 Tirage au sort (si les autres scénarios n’ont pas pu départager les équipes à égalité)

___________

Sources texte : ESPN / NBA