La nuit dernière sur le parquet des Clippers, les Pelicans ont enchaîné une troisième victoire consécutive. Le point commun entre tous ces succès ? Le niveau de jeu du duo Zion Williamson – Brandon Ingram, qui tourne à plein régime en ce moment.

“C’est le meilleur duo en NBA.”

Quand le coach des Pelicans Willie Green a lâché cette quote en tout début de saison, il s’était pas mal fait vanner sur Twitter au vu du faible nombre de matchs joués ensemble par Zion et Ingram. Mais aujourd’hui, ça ne fait plus rire personne.

Brandon Ingram and Zion were too much for the Clippers 😤 pic.twitter.com/T9lwejoRFv

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 25, 2023

Les deux All-Stars de la Nouvelle-Orléans ont encore brillé face aux Clippers vendredi soir. 32 points (13/25 au tir) – 6 rebonds – 5 passes pour Zion, 30 points (12/21 au tir) – 4 rebonds – 5 passes pour BI, les deux portant NOLA vers une victoire 116-106. Ces performances sont dans la continuité de celles réalisées ces derniers jours lors des deux matchs consécutifs face aux Kings :

20 novembre : 26 points, 3 rebonds, 5 passes pour Zion / 31 points, 4 rebonds, 3 passes pour BI

22 novembre : 25 points, 5 rebonds, 6 passes pour Zion / 23 points, 4 rebonds, 3 passes pour BI

Dans ces matchs contre Sacramento, on a surtout vu Zion utiliser ses immenses capacités physiques pour pénétrer et faire mal à l’intérieur, tandis qu’Ingram a sanctionné depuis le périmètre en enchaînant notamment les ficelles à mi-distance. “À toi, à moi”, c’est la formule habituelle à NOLA et c’est ce qu’on a encore vu face aux Clippers vendredi. Mais le duo semble également se trouver de mieux en mieux comme l’ont montré plusieurs séquences entre les deux stars, sur demi-terrain et surtout en transition.

Zion Williamson and Brandon Ingram TOOK OVER to help push the @PelicansNBA to 3-1 in West Group B!

Zion Williamson: 32 PTS (Season-high), 6 REB, 5 AST

Brandon Ingram: 30 PTS, 5 AST, 4 REB pic.twitter.com/LUv9GExAU2

— NBA (@NBA) November 25, 2023

La forme actuelle des deux joueurs, associée à leur capacité à take over dans les fins de matchs serrées, permet aux Pelicans de prendre leur envol après un début de saison un peu compliqué. La Nouvelle-Orléans reste sur cinq victoires en six matchs pour un bilan global qui est positif (9 victoires – 7 défaites, huitième place à l’Ouest). Les récents retours de blessure (Herb Jones, Jose Alvarado, Larry Nance Jr., Naji Marshall) ont également aidé, et on se dit que NOLA pourrait monter encore plus haut quand C.J. McCollum et Trey Murphy III auront à leur tour quitté l’infirmerie.

Surtout si Zion Williamson et Brandon Ingram continue leur petit festival…