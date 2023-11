Pour la deuxième fois de sa carrière, C.J. McCollum est victime d’un pneumothorax. La période d’indisponibilité du joueur des Pelicans n’est pas encore connue, mais bien sûr, dans ce genre de cas, la santé vient en premier.

Pour ceux, comme nous, qui ont arrêté la PACES avant même d’avoir imaginé y foutre un pied, voici la définition Larousse du pneumothorax : “Un pneumothorax est dû à l’introduction d’un certain volume d’air entre les deux feuillets de la plèvre, qui décolle ceux-ci en repoussant le poumon. Ce décollement peut être diffus ou localisé ; il arrive que les deux poumons soient atteints.”

Comme nous l’a rapporté hier soir Shams Charania de The Athletic, CJ McCollum, l’arrière de la Nouvelle-Orléans, en est donc victime pour la deuxième fois de sa carrière. Le MIP 2016 va réaliser d’autres examens dans les deux jours à venir pour déterminer la manière dont il doit être soigné.

Pelicans say CJ McCollum has been diagnosed with a small collapsed right lung. He will undergo additional examination in the next 48 hours to determine the progress of healing.

En décembre 2021, lorsqu’il en avait souffert pour la première fois, C.J. McCollum n’avait pas joué en NBA pendant cinq semaines et demi même si l’équipe médicale des Blazers avait annoncé sa guérison complète après “seulement” 20 jours. Bien sûr, chaque cas est différent et on ne peut pas affirmer que la durée d’absence sera la même cette fois-ci.

Les Pelicans vont en tout cas devoir faire sans lui pendant un petit moment et ce sont les jeunes Kira Lewis Jr, Dyson Daniels ou encore Jordan Hawkins qui vont devoir gagner en responsabilité pour permettre à la Nouvelle-Orléans de ne pas se faire décrocher dans cette Conférence Ouest toujours plus sauvage.

Ici on souhaite le rétablissement le plus prompt possible à notre Christian-Jacques préféré.

Source texte : The Athletic