Premier choix de la Draft NBA 1992, Shaquille O’Neal n’a pas eu besoin de période d’adaptation à son arrivée dans la Ligue. Dominant dès ses premiers matchs, l’intérieur était carrément devenu le premier rookie de l’histoire à remporter le titre de Joueur de la semaine pour ses débuts en NBA.

C’est l’heure de prendre la DeLorean et de faire un petit bond dans le passé. Bon.. un petit quand même pas car on va remonter près de 30 ans en arrière pour parler des débuts d’un certain Shaquille O’Neal. Comme Victor Wembanyama en 2023, Shaq était déjà pourvu d’une incroyable réputation à son arrivée en NBA. Extrêmement dominant avec LSU au niveau universitaire, O’Neal fait baver tous les scouts NBA et les médias l’annoncent comme l’un des visages du futur de la NBA. Il faut dire que le gaillard ne fait pas les choses à moitié en NCAA. Lors de sa dernière saison avec LSU (il est resté 3 ans), Shaq tourne à 24 points, 14 rebonds et plus de 5 contres par match !

Malgré sa domination individuelle chez les jeunes, O’Neal rate pourtant le wagon pour la Dream Team 1992 qui s’envole pour les JO de Barcelone. Le comité de sélection a en effet préféré emmener Christian Laettner, la star de Duke et double-champion NCAA. Une déception pour le Big Cactus mais celui-ci va passer ses nerfs sur les intérieurs adverses dès ses débuts en NBA.

Son premier match NBA est déjà très solide. Face au Heat, O’Neal compile 12 points, 18 rebonds et 3 contres, même si les 8 ballons perdus font un peu tache au tableau. La suite de sa première semaine sera d’un autre standing. Il plante 35 points et prend 13 rebonds face aux Hornets ou encore un match à 31 points, 21 rebonds et 4 contres face aux Bullets.

Stats détaillées de Shaquille O’Neal lors de sa première semaine en NBA

vs Miami : 12 points, 18 rebonds, 3 contres, 8 ballons perdus, 50% au tir.

vs Washington : 22 points, 15 rebonds, 4 contres, 4 ballons perdus, 50% au tir.

vs Charlotte : 35 points, 13 rebonds, 3 contres, 4 ballons perdus, 60% au tir.

vs Washington : 31 points, 21 rebonds, 4 contres, 6 ballons perdus, 63% au tir.

vs New Jersey : 29 points, 15 rebonds, 3 contres, 56% au tir.

Rony Seikaly, alors pivot pour le Heat, annonce déjà la couleur pour ceux qui vont devoir gérer le bonhomme dans le futur.

“Quand il s’est appuyé sur moi, c’était comme si une maison me tombait dessus”.

Avec 25,8 points, 16,4 rebonds, 1,2 passe, 3,4 contres à 57,1% au tir, Shaquille O’Neal réalise une première semaine monstrueuse en NBA. Tellement monstrueuse que la NBA le nomme Joueur de la Semaine de la Conférence Est. C’était alors la première fois dans l’histoire de la Ligue qu’un rookie remportait cette récompense dès sa première semaine. Depuis, seul Michael Carter-Williams a rejoint le Shaq dans ce club très fermé.

Pour sa première année dans la Ligue, le Shaq finira Rookie de l’Année, All-Star (premier rookie à être titulaire depuis Michael Jordan), et même 7ème aux votes pour le MVP. Un avant-goût des skills de celui qui est considéré comme l’un des joueurs les plus dominants de l’histoire de la balle orange.