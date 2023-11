James Harden est de retour. Le Barbu va enfin commencer sa saison 2023-24 ce soir face aux New York Knicks. Sa première sous le maillot des Los Angeles Clippers.

La dernière fois que James Harden a joué au basket-ball, c’était lors de l’élimination des Philadelphia Sixers par les Boston Celtics dans un match sept à sens unique. Depuis, tout a changé, Daryl Morey est devenu un liar, Joel Embiid est devenu américain, Ryan Gosling est devenu Ken, mais surtout James Harden est devenu un Clipper.

Ce soir, face aux New York Knicks, le barbu va donc faire ses débuts dans sa nouvelle équipe. Selon Shams Charania de The Athletic, le cinq de départ de Tyronn Lue devrait être composé de Russell Westbrook, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard et Ivica Zubac.

New Clippers star James Harden will debut on Monday vs. the Knicks at Madison Square Garden – and the team is expected to start Russell Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard and Ivica Zubac moving forward, sources tell me and @LawMurrayTheNU.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 5, 2023

Si l’on oublie le fait que dans cette liste, Ivica Zubac détonne autant qu’une grand-mère au concert de Kaaris, ce cinq majeur est sur le papier assez exceptionnel.

C’est pourquoi nous sommes encore plus excités à l’idée de le voir en action ce soir pour la première fois. Les discours de ces superstars depuis le transfert sont plus ou moins les mêmes. James Harden en conférence de presse ou bien Paul George dans son podcast l’ont affirmé : des sacrifices doivent être faits et les statistiques personnelles ne sont plus importantes. Désormais, il va falloir passer de la parole à l’acte.

La rencontre entre les Clippers et les Knicks aura lieu au Madison Square Garden à 1h30 du matin, et c’est absolument immanquable !

Source texte : The Athletic