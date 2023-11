La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Victor Wembanyama était pressé de vanner Dillon Brooks

Qu’est-ce qu’il nous avait manqué l’ami Dillon ! Revigoré par son très bon mondial collectif comme individuel avec le Canada, ponctué par une médaille de bronze, Dillon Brooks a toujours autant la langue bien pendue, merci pour lui d’avoir demandé. Désormais gérant de centre aéré à Houston, il n’allait pas échapper si facilement aux questions à propos de son voisin français de 2m24 qui a récemment emménagé dans une ville du même état. Un certain Victor Wembanyama qui a enfin réalisé ses grands débuts en NBA. Et lorsqu’on lui demande ce qu’il pense de Wemby, la réponse du Canadien est sans détour.

Reporter : What was some of your major takeaways from seeing Wemby for the first time in person

Dillon Brooks : He’s tall, that’s really it 🤣

[via @LockedOnRockets } pic.twitter.com/wj6JBVgE5v

— BASKETBALL ON 𝕏 (@BasketballOnX) October 20, 2023

“Quelles conclusions pouvez-vous tirer après avoir vu (jouer) Victor Wembanyama en vrai ?”

“Il est grand, c’est tout.”

Finalement, que pouvait-on attendre d’autre de Dillon Brooks ? A part ça, pas grand chose. Mais ne comptez pas sur notre Totor national pour se laisser impressionner de la sorte. 27 octobre, deuxième match de la saison, les Spurs reçoivent les… Rockets, c’est donc le premier affrontement entre Victor Wembanyama et Dillon Brooks, qui vont donc croiser le fer depuis la décla de l’ancien Grizzly. Résultat final ? Victoire des Eperons après prolongations sur le score de 126 à 122, avec en prime un petit chambrage de Wemby face au mec qui le trouve juste grand. Après avoir marqué un shoot sur la truffe de Brooks, Victor le pointe du doigt, comme si c’était son petit neveu. De la triche on vous dit.

Victor quand il plante un shoot sur Dillon Brooks dans le money-time. pic.twitter.com/3KJWeWky26

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) October 28, 2023

Première semaine en NBA, et première apparition de Victor Wembanyama dans le TrashTalk Award, ce gamin n’a donc que des qualités ?

Candidat # 2 : Stephen Curry se moque également de Dillon Brooks après un shoot sur sa face

Décidément, on dirait qu’il ne fait pas trop bon s’appeler Dillon Brooks sur cette première édition de la saison NBA 2023-24 du TrashTalk Award, car le Canadien ramasse vraiment de tous les côtés. Face aux Warriors, Stephen Curry a décidé de donner un petit cours de salsa à son pauvre défenseur qui doit toujours être en train de réinitialiser son appli Waze à l’heure actuelle. Session dribbles du Chef qui emmène Brooks à la patinoire, petite feinte de shoot pour lui faire perdre son short, ficelle. Du classique Curry, pour l’instant…

Steph Curry making a mockery of Dillon Brooks pic.twitter.com/DVqjyYRlSf

— Rob Perez (@WorldWideWob) October 30, 2023

La petite célébration avec la tête entre les deux mains, et la grimace façon Halloween histoire de prouver que Steph a traumatisé Dillon Brooks, de l’or en barre. Après ça, on pensait que le néo Rocket allait se reconvertir dans l’élevage de chèvres dans le Larzac, mais le natif de Mississauga est persévérant, ça, on ne peut pas lui enlever.

Candidat # 3 : Dillon Brooks envoie des bisous au banc des Kings

Ah bah enfin, Dillon Brooks du bon côté de la barrière. Après avoir pris tarif à deux reprises ci-dessus, il tient enfin sa vengeance et ses victimes sont les remplaçants des Sacramento Kings. Lors de ce match, remporté par les Rockets, Brooks était dans la zone et a fini meilleur marqueur de son équipe avec 26 points et quelques shoots lointains bien sentis, dont celui-ci.

Regardez-le envoyer des bisous au banc des Kings 😭😭😭😭 pic.twitter.com/VBwbPj2bUH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2023

Dans le quatrième quart-temps, le Canadien a inscrit ce shoot important pour permettre à Houston de prendre 14 points d’avance. Keegan Murray feinté et la ficelle fracassée, Dillon Brooks envoie son lot de bisous aux remplaçants des Kings qui assistent impuissants à ceci, non sans l’envie probable d’en découdre avec leur bourreau. Dillon Brooks n’en est pas à son coup d’essai avec les bancs adverses et les bisous, et quelque chose nous dit que ce n’est pas non plus la dernière fois. S’il n’existait pas, il aurait fallu l’inventer.

Candidat # 4 : Ça chauffe entre Isaiah Stewart et les Hornets

Jamais le dernier quand il faut se castagner, Isaiah Stewart a eu pas mal d’opportunités de le faire face aux Hornets, notamment face à Brandon Miller, avec qui il s’est chamaillé à plusieurs reprises. Le rookie des Hornets n’ayant pas peur de se frotter à l’intérieur des Pistons lors de différents arrêts de jeu, voire même de le pointer du doigt après un panier inscrit par les siens. On sent que le numéro 2 de la dernière Draft n’est pas à 100% serein face au mastodonte mais tente de ne pas se démonter.

Isaiah Stewart and Brandon Miller get chippy and then PJ Washington hits him with the flagrant as he tries to dunk at the end of the game pic.twitter.com/EVnRXcV20t

— NBA Dramatics (@NBADramatics) October 30, 2023

Stewart propose même à Miller d’en découdre après le match de façon non équivoque. Le genre de bagarre pour laquelle il pourrait y avoir une côte peu élevée pour le bovin du Michigan. Mais ce n’est pas tout, car malgré la victoire 110 à 99 des Pistons, Stewart entendait bien caler un dernier gros dunk dans la raquette des Hornets, mais PJ Washington ne l’a pas entendu de cette oreille et a envoyé l’entièreté de son corps dans son adversaire avant de se faire exclure. C’est effectivement mal vu en NBA de jouer la dernière possession quand le match est plié, et ça a débouché sur une petite échauffourée. Rien de grave au final, mais toujours quelques joutes bien senties.

Candidat #5 : Jeremy Sochan rappelle le résultat de Spurs – Suns à Devin Booker

Les Spurs ont créé la sensation en battant deux fois les Suns en début de saison. La bande à Devin Booker, candidate au titre, s’est faite surprendre par les coéquipiers de Victor Wembanyama, toujours réputés en plein tanking malgré l’arrivée de ce prospect 5 étoiles dans leurs rangs. Devin Booker s’est tout de même senti pousser des ailes et a murmuré quelques mots doux à Jeremy Sochan lors de leur opposition, et les médias n’ont pas manqué de relayer ces images, mais l’international polonais montre qu’il a de la ressource dans le game.

They lost, post the rest. https://t.co/BklFzyxRZI

— Jeremy Sochan (@JeremySochan) November 3, 2023

“Ils ont perdu, montrez tout.”

Sochan a semblé montrer du doigt le fait que les paroles de D-Book aient été plus médiatisées que la victoire de son équipe, étant donné que Booker est l’une des stars de cette ligue et que les Spurs sont encore en reconstruction, et qu’à titre personnel, son nom est moins clinquant que celui de son adversaire. Mais la réalité du terrain est là : San Antonio a gagné, et Jeremy Sochan veut que les gens le sachent.