Retour sur le jour où Tony Parker est devenu titulaire en NBA

Le 6 novembre 2001, Tony Parker devenait le plus jeune meneur de jeu titulaire de l’histoire en NBA. Il intégrait le cinq majeur de Gregg Popovich pour la première fois avant de n’en sortir qu’une grosse quinzaine d’années plus tard.

Ndlr, ce récit est basé sur des faits ET l’imagination sans faille d’un rédacteur désirant percer dans le métier. Pour toute réclamation, merci de vous adresser au rédacteur en chef du site de TrashTalk.

Novembre 2001, Jayson Tatum a 19 ANS, il rêve de rejoindre la NBA et sa mère prépare déjà son prochain anniversaire. Ce sera une occasion spéciale puisque le 3 mars 2002, le petit Jayson fêtera ses 19 ANS. Elle s’en va donc au NBA Store le plus proche, celui de New York, avec un seul objectif en tête : trouver un maillot du meneur des San Antonio Spurs en ce début de saison, Antonio Daniels. Pour à peine 95 euros, Madame Tatum s’envoie donc un petit Swingman, noir et blanc, tout ce qu’il y a de plus classique. Parfois la simplicité c’est l’efficacité et, au moins, elle est certaine de ne prendre aucun risque.

Mais quelle ne fût pas sa surprise lorsque quelques jours plus tard, le 6 novembre, elle alluma son téléviseur et vit Antonio Daniels sur le banc, remplacé par un jeune homme de l’âge de son fils. Un garçon au nom américain, mais au drapeau français, Tony Parker.

“Ils savent jouer au basket-ball ces mangeurs de grenouille ?” se demanda-t-elle dans un premier temps, avant de commencer à rédiger une lettre au front office des Spurs pour demander le renvoi de Gregg Popovich. Certes, il avait gagné un titre, mais tout de même, un Français … ce n’était pas bien sérieux.

“Les tricolores, ils savent jouer au foot oui, d’accord Marie José-Perec cours vite et enfin, elle veut bien l’admettre, Cedric Pioline n’est pas passé si loin de remporter un tournoi du Grand Chelem, mais le basket-ball c’est A-ME-RI-CAIN. Meneur de jeu de surcroît, pfff et pourquoi pas un Slovène en surpoids pendant qu’on y est.”

“Alors oui, contre Orlando en saison régulière, ça va peut-être suffire”, se dit-elle. Mais, on va bien rigoler lorsqu’il va devoir défendre sur Gary Payton en Playoffs.

Toujours est-il que ce soir là, les Spurs dominent le Magic 104 à 89 grâce aux 26 points et 14 rebonds de Tim Duncan. Tony Parker, pour sa première titularisation et son cinquième match en carrière inscrit 12 points et distribue 4 passes décisives.

Madame Tatum n’est pas convaincue pour autant. “Oui, il a été agressif et a été chercher un paquet de lancers-francs, mais il n’a rentré que 2 de ses 9 tirs. Lorsque son fils Jayson, arrivera en 2017 dans la Ligue et qu’il aura DIX-NEUF ANS, il fera mieux c’est certain”. Et nous, est-ce qu’on force avec la vanne sur l’âge de Tatum ? Probablement.

“Ce n’est pas avec ce genre de performances qu’il deviendra un pionnier de son sport dans son pays. Ce n’est pas avec ce genre de performance qu’il sortira avec une star de Hollywood”. Enfin, car elle est très précise, elle prononça la phrase : “Ce n’est pas avec ce genre de performances qu’il inspirera les nouvelles générations et qu’en 2023, un Français sera numéro 1 de Draft et qu’un autre sera le plus jeune titulaire de l’histoire des Wizards.”

Oui, Tony Parker est arrivé en NBA avec beaucoup d’étiquettes liées à son âge et à sa nationalité. Le 6 novembre 2001, il a commencé à les décoller en inscrivant son nom dans les livres d’histoire de la balle orange. 22 ans plus tard, la seule étiquette qui lui colle à la peau est celle de légende. Cqfd.

