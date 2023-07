C’est l’évènement qu’une grande partie de la planète basket attend. Deux semaines après avoir été drafté par les Spurs, Victor Wembanyama devrait faire ses débuts sous le maillot de San Antonio ce vendredi dans le cadre de la Summer League de Las Vegas. Et comme si on n’était pas déjà assez hypés, il affrontera pour son premier match… Brandon Miller, deuxième choix de la Draft derrière le Français.

Tout est allé très vite pour Wemby depuis le 22 juin : cérémonie de la Draft, passages dans les médias, présentation à San Antonio, dîner avec les légendes des Spurs, signature de contrat,… l’agenda du jeune homme a été bien rempli. Et c’est en toute logique que, pour préserver leur pépite (qui n’a terminé sa saison en France qu’il y a trois semaines), les Spurs ont annoncé qu’il ne participerait pas à la Summer League de Californie, qui a débuté ce lundi. Une décision un poil frustrante, mais surtout logique (tout comme celle de ne pas disputer la Coupe du Monde) au regard de l’enchaînement des matchs et d’évènements qu’a connu Victor ces derniers mois. On a donc dû se contenter d’une séance de présentation et de quelques vidéos d’entraînement pour le voir avec le maillot des Spurs sur les épaules.

1 à 2 matchs de Summer League prévus pour Victor Wembanyama.

Pas de parcours complet, juste de quoi tremper les orteils dans la piscine puis préparation de la saison NBA 2023-24. https://t.co/SgXXHy0ZaU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2023

Mais c’est désormais l’heure d’entrer en piste pour Wemby !

En effet, selon l’insider américain Marc Stein, les Spurs prévoiraient de le faire jouer ce vendredi à la Summer League de Las Vegas. Et le hasard Adam Silver fait visiblement bien les choses, puisque pour son premier match, Victor affrontera les Hornets de Brandon Miller, qui a fait ses débuts en ligue d’été ce lundi soir ! L’occasion pour le Français de montrer que ce n’est pas pour rien si c’est lui le n°1 de cette Draft. Comme un avant-goût de la course au Rookie de l’Année, qui sera loin d’être une formalité tant la concurrence s’annonce sérieuse. Et puisqu’on parle de concurrents, notez que pour leur deuxième match, les Spurs seront opposés aux Blazers de Scoot Henderson. Reste à voir si Wembanyama y participera, mais deux duels face aux n°2 et n°3 Draft, ça paraît pas mal comme programme !

The Spurs' current plan is indeed for Victor Wembanyama to make his San Antonio debut Friday night in Las Vegas against Charlotte.

It's among the subjects featured in the Tuesday Newsletter Extravaganza that just went live: https://t.co/wUBNPyBTjB

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 4, 2023

C’est l’heure des grands débuts pour Victor Wembanyama, qui devrait bientôt disputer son premier match avec les Spurs à la Summer League de Las Vegas ! Si vous voulez voir le prodige français montrer toute l’étendue de son talent, ça se passe dans la nuit de vendredi à samedi à 03h00 du matin, sur les antennes de BeIn Sport et du NBA League Pass. Restez branchés, le duel Wemby/Miller pourrait faire des étincelles !

Source texte : Marc Stein