Victor Wembanyama, Chet Holmgren… Avec la Summer League, on entend énormément parler de licornes en ce moment. Le troisième membre de cette catégorie, Bol Bol, n’a pour le moment pas le même destin que ses deux compères : il vient d’être coupé par le Magic.

La première saison complète de Bol Bol à Orlando a ressemblé à des montagnes russes. Sorti de sa couveuse à Denver en fin d’année passée, l’intérieur a eu bien des opportunités de montrer ses talents en Floride. C’est ce qui est arrivé : en début de saison, il a été très solide mais cela était aussi au moment où le Magic perdait pas mal de matchs. Sur la suite, il a perdu sa place de titulaire à cause de son inconstance en attaque mais aussi de ses limites en défense. Pas facile de se faire sa place dans ces conditions, surtout que ça bouchonne pas mal à son poste du côté d’Orlando (Banchero bien sûr, le revenant Jonathan Isaac, Franz Wagner peut aussi se décaler en 4). Le Magic avait jusqu’à hier pour garantir la dernière année de contrat de Bol Bol à 2,2 millions de dollars, mais non. La rupture est actée.

We have waived Bol Bol. https://t.co/hEC9cuSKub

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) July 4, 2023

Le garçon n’a que 23 ans, et sortait initialement d’une franchise des Nuggets qui ne voulait pas forcément lui donner sa chance. Une chance donnée par le Magic, mais il lui reste du travail à faire pour devenir une vraie arme valuable. Une nouvelle franchise doit donc croire en lui, et il y a déjà des équipes sur le coup ! Le Magic aurait eu des discussions avec les Mavericks et les Suns au moment de la Draft, il est donc possible que ces deux franchises reviennent à la charge dans les jours à venir pour récupérer Bol Bol. Les deux équipes ont besoin de compléter leurs effectifs avec des joueurs à petit prix. Pour le fils de Manute, ce serait l’occasion d’avoir du temps de jeu en second unit et montrer ce dont il est vraiment capable dans une équipe avec de plus grandes ambitions qu’Orlando.

Source : Yahoo Sports, Jake Fischer