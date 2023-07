Ça tourne depuis quelque temps désormais, la NBA souhaite faire évoluer ses règles concernant les flops, les sanctionnant d’une faute technique. Si on parle toujours d’une instauration officielle en octobre prochain, on connaît désormais le moment où cela sera testé, à savoir… maintenant. En effet, la Summer League vient de commencer et Adam Silver va s’en servir pour tester ce nouveau point du règlement, ainsi que celui concernant le second challenge des coachs.

La NBA est en constante évolution, et les règlements ne sont pas exempts de ce phénomène. Lassée de voir ses stars plonger la tête la première sur le parquet au moindre contact, s’il en faut un, la Grande Ligue veut durcir ses règles contre le flopping. Désormais, les petites simulations préférées de Marcus Smart ou autres LeBron James seront sanctionnées d’une faute technique. Pour habituer les arbitres à ce changement et en déterminer l’efficacité, la Summer League 2023 servira de crash test.

The proposed In-Game Flopping Penalty will be in effect on a provisional basis for all 2023 NBA summer leagues. pic.twitter.com/eqdJ5gHr7d

— NBA Communications (@NBAPR) July 4, 2023

Auparavant, les joueurs ne recevaient rien d’autre que des avertissements ou petites amendes face à ce type de comportement (et encore cela avait progressivement disparu…). Pas suffisant pour les motiver à rester debout. Si la nouvelle règle doit encore passer face à un bureau constitué des têtes pensantes de la NBA avant d’être officialisée – ce qui ne devrait pas poser de souci -, les flops sanctionnés par les arbitres amèneront dès cet été à un lancer-franc et la possession pour l’adversaire.

Un test grandeur nature qui permettra au plus grand monde de s’approprier cette nouveauté : joueurs – pour ceux qui disputent la Summer League -, corps arbitral et franchises. Considéré comme une “faute technique non-antisportive”, le flopping ne mènera à rien d’autre que ces sanctions instantanées. En effet, les fautes en question ne seront pas comptabilisées parmi les fautes personnelles, et ne pourront pas mener à une expulsion.

The NBA will be testing out a proposed in-game penalty for flopping during summer league, according to an announcement by the league Tuesday.

The flopping penalty would result in the opposing team being awarded one free throw and possession of the ball. https://t.co/2qUX3ubz4S

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 4, 2023

Comme la G-League, la Ligue d’Été est un véritable laboratoire à innovation pour la NBA. Dans un passé récent, on a par exemple pu voir les “transition take fouls”, sanctionnant les fautes intentionnelles sur contre-attaque, être testées dans l’antichambre de la NBA ainsi que durant la compétition estivale. Depuis le début de la saison dernière, la règle est appliquée chez les grands et ne souffre plus d’aucun débat. On devrait bien se marrer à voir certains joueurs plonger pour rien en début de saison avant de s’habituer à cette évolution, mais, à long-terme, on pourra surtout profiter de matchs moins (g)hachés par les floppeurs fous.

À côté de ça, les coachs pourront aussi bénéficier cet été d’un second challenge depuis leur banc… seulement si le premier est réussi. Comme la nouvelle “flopping rule”, cette règle devra être votée par une petite assemblée avant de certainement faire son arrivée officielle en octobre prochain sur les parquets de la meilleure ligue du monde.

Sources texte : ESPN, NBA PR