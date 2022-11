Le 16 mai prochain aura lieu la Lottery de la NBA. La Lottery de 2023, évènement déjà identifié comme l’un des plus importants de l’histoire récente de la NBA, car c’est ce jour-là qu’on saura quelle franchise pourra sélectionner en premier lors de la Draft, le 22 juin. C’est donc ce jour-là qu’on saura, fort logiquement, quelle équipe pourrait drafter Victor Wembanyama, phénomène français de plus de 2m20 dont même ta tante parle lors des repas du dimanche.

Est-ce qu’il est trop tôt pour en parler ? Peut-être. Est-ce qu’on va donc en parler tous les jours dès cet instant ? Évidemment. Et pour rentrer dans le vif du sujet, voici une petite projection de la saison 2023-24, en imaginant ce que Victor Wembanyama pourrait donner dans… les 30 franchises de la Ligue. Pour certaines cela relève de l’utopie, pour d’autres c’est tout à fait possible et c’est même le projet, mais pas de jaloux donc on parle de tout le monde. Aujourd’hui ? On passe en mode San Antonio Spurs, la franchise qui n’a besoin que d’une draft pour dominer pendant vingt ans.

La situation actuelle des Spurs

Les Spurs sont nuls, ils vont perdre tous leurs matchs, on connait pas le nom d’un seul mec dans la franchise… Mais ça, c’était avant la saison, avant qu’on se rappelle que Gregg Popovich est capable de prendre n’importe quel roster et d’en faire une belle équipe qui gagne des matchs. San Antonio a donc commencé tambours battants, est quatrième à l’Ouest en gagnant contre des équipes pas trop mauvaises du style Timberwolves, Bulls et Sixers. Tout va bien, mais ça, c’était avant l’affaire Joshua Primo qui est venue chambouler tout ça. Entre accusations d’exhibitionnisme, démenti lunaire à base de « mon machin sortait de mon short mais c’était pas exprès » et autres joyeusetés, les Spurs ont viré leur jeunot et vont devoir naviguer à travers ces eaux troubles. Difficile à faire avec un tank, mais en tout cas les Texans ont depuis, semble-t-il, compris où était son intérêt et a donc commencé à perdre, tout en discrétion.

Le cinq majeur projeté (et très idéalisé) si Victor Wembanyama déménage à San Antonio cet été

Tre Jones

Devin Vassell

Keldon Johnson

Victor Wembanyama

Jakob Poeltl

Bon, euh, comment dire, ça sent pas non plus le grand talent côté San Antonio. C’est surtout ce qu’on disait dans les 30 previews en 30 jours, mais depuis les Spurs nous ont montré qu’ils ne sont pas non plus en NBA par hasard. Les deux meilleurs de la bande sont Devin Vassell et Keldon Johnson, respectivement à 20 et 24 points de moyenne, tous les deux à 5 rebonds et 4 passes, les ailes de l’AT&T Center vont bien. C’est plus compliqué à l’intérieur et notamment au poste 4, avec un Jeremy Sochan qui commence tous les matchs mais ne joue que 21 minutes et a pour l’instant (et logiquement) beaucoup moins d’impact.

Et ça tombe bien, c’est justement le poste de Victor Wembanyama. En terme de fit pur, on ne peut pas espérer beaucoup mieux pour le Français. Des extérieurs scoreurs mais pas trop mangeurs de ballon, un pivot (Jakob Poeltl) qui apporte taille et puissance physique, et Vicou qui est là pour faire tout le reste parce qu’il en est capable. Tout ça entouré par un coach qui, s’il ne s’appelle pas Gregg Popovich, sera un de ses disciples, quoi de mieux pour apprendre comment fonctionne la NBA ? Bon, ça aura du mal à gagner rapidement par contre, mais aucune pression la première année… est-ce que ce ne serait pas parfait ?

Un endroit à visiter pour Victor

Le musée d’art occidental de Briscoe, pour tout savoir sur les éperons, cet instrument de cavalier qui a donné son nom à la franchise des Spurs. Leur histoire remonte au premier siècle avant Jésus-Christ, dans l’empire Romain. Ils font évidemment partie de la culture et de l’histoire du Texas, cowboys et autres joyeusetés du Far West oblige. Aujourd’hui, ils restent très utilisés par les fermiers qui montent toujours régulièrement à cheval. Si tu as un éperon sur ton maillot 82 soirs par saison, autant savoir ce que c’est vraiment.

Probabilité du scénario : 10 à 14%

On pensait que les Spurs allaient être tout au fond du fond de l’Ouest, mais ils ont commencé très fort. Attention à ne pas se laisser distancer par des franchises comme les Rockets ou le Magic qui ont magnifiquement débuté la course au Victor Wembanyama, avec une seule victoire chacune. Du coup, la chance de voir les Spurs dans les trois pires équipes de la Ligue est déjà réduite, mais ce n’est pas impossible si tout le monde tire dans le même sens vers un objectif commun.

Voilà pour cette édition San Antonio Spurs de notre grande série consacrée à la Draft de Victor Wembanyama. Ouais, sept mois avant la Draft. Et vous, vous aimeriez le voir atterrir où le grand Vic ?