James Harden a signé une arrivée fracassante à Los Angeles. Pas sur un terrain de basket-ball ou dans un club de striptease, mais bien devant la presse. Des déclarations qui vont faire parler et qui ont déjà fait réagir son ancien coéquipier Joel Embiid.

James Harden a joué de longues années sous la houlette de Mike D’Antoni. Pendant cette période, le plan de jeu était plutôt simple : “donnez le ballon à James et allez m’acheter un croissant au fromage”. On vulgarise un poil (de barbe), mais l’idée était là. Une confiance qu’il n’a pas retrouvé depuis son départ de Houston et ses associations successives avec Kevin Durant, Kyrie Irving et Joel Embiid. Alors forcément, quand le gourmand ne peut se goinfrer de ballons, ça lui pèse et il le balance en conférence de presse (blague sponsorisée par Weight Watchers) :

“Je me sentais comme en laisse. Je suis un créateur sur le terrain donc j’ai besoin d’avoir une voix qui compte, un coach à qui je puisse dire ‘J’ai vu ça. Qu’est-ce que tu penses de ça ?’ Quelqu’un qui croît en moi, qui me comprend. Je ne suis pas un joueur de système, je suis un système. Quelqu’un qui peut avoir ce dialogue avec moi et avec qui on peut avancer et faire des ajustements. C’est tout ce qui m’importe. Pas de marquer 30 points et quelque, ça je l’ai déjà fait.”

“I am not a system player. I am a system.”

Des propos qui ont déjà fait réagir du côté de Philadelphie. Son ancien MVP de coéquipier Joel Embiid s’est exprimé au micro de Tim Bontemps d’ESPN après la victoire des Sixers face aux Raptors la nuit dernière :

“Je ne pense pas (qu’Harden ait été bridé par les Sixers). Je pense qu’il a fait beaucoup de très bonnes choses pour nous, mais selon moi, on lui a donné la balle à chaque possession parce qu’il est vraiment bon. C’est un joueur incroyable, et étant un si bon passeur, on lui a donné la balle à chaque possession pour qu’il puisse faire son truc, prendre les décisions que ce soit donner la balle aux joueurs ouverts ou jouer pour lui-même.” “Je suis heureux que la situation soit résolue et je suis heureux pour lui. J’espère qu’il aura du succès, fera beaucoup d’argent, jouera bien au basket-ball et gagnera des matchs. J’espère qu’on se retrouvera en Finales mais qu’il sera du côté des perdants et moi des gagnants.”

En arrivant aux Clippers, James Harden devra partager la gonfle avec Russell Westbrook, Kawhi Leonard et Paul George. Il lui faudra mettre en place … un système. Et si, après ses déclarations, c’est quelque chose qui peut ne paraître pas tout à fait rassurant, le barbu a également exprimé en conférence de presse son envie de s’intégrer à cet effectif et de faire ce qu’il faut pour gagner.

“Je pense que nous en sommes tous au même point et que les histoires de statistiques individuelles appartiennent au passé. Nous avons tous un objectif et tout le monde sait ce que c’est. Tout ce que j’ai à faire, c’est de trouver le meilleur moyen de contribuer à cette équipe.” “Je veux communiquer avec les coachs et mes coéquipiers afin de trouver comment je peux être bon des deux côtés du terrain. Cela va prendre du temps, pas beaucoup j’espère, mais je suis plutôt sûr de ce que je fais.”

James Harden devrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe lundi face aux New York Knicks. Cela sera sa première occasion de construire son entente avec ses nouveaux coéquipiers et notamment avec les trois autres All-Stars du groupe. Can’t wait.

Source texte : ESPN