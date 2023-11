Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué ce mois de septembre.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# C’est la reprise de la saison NBA, et pour l’occasion, tous les joueurs envoient leurs plus belles photos de rentrée des classes.

🦌🦌🦌🦌 pic.twitter.com/Ma2xRiSUWa

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 2, 2023

Year 6 ! 🙏🏽❄️💙🏀 pic.twitter.com/eFACUFGuZF

— Trae Young (@TheTraeYoung) October 3, 2023

Year 1️⃣2️⃣ GRATEFUL pic.twitter.com/dZKev2Z4Sv

— Harrison Barnes (@hbarnes) October 3, 2023

EVERY YEAR A PROVE IT YEAR! YEAR 9️⃣ pic.twitter.com/O4z5YLgoQz

— Bobby BP Portis (@BPortistime) October 3, 2023

“Il faut faire ses preuves tous les ans ! Année 9.”

Year 7 pic.twitter.com/CXi3E4jVOZ

— Jayson Tatum (@jaytatum0) October 4, 2023

🧡💙🤍 pic.twitter.com/W0IAsbswSv

— chet holmgren (@ChetHolmgren) October 5, 2023

The season can’t start soon enough 🦌💪🏾 pic.twitter.com/Eonf8wC3EQ

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 16, 2023

“La saison démarre trop tard à mon goût.”

Year 5 loading…

Prepare for the season tip off with the official cap of the NBA from @neweracap https://t.co/JYrOSxLTi1 #neweraambassador pic.twitter.com/rm8qGgcdtD

— Tyler Herro (@raf_tyler) October 23, 2023

“Prêt pour le début de saison avec la casquette New Era, casquette officielle de la NBA.”

Almost that time… pic.twitter.com/fiGFXq4Eku

— Stephen Curry (@StephenCurry30) October 23, 2023