Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué le mois passé.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# George Karl envoie sa petite rafale à Gilbert Arenas.

Does the 0 in Agent O for Gilbert Arenas stand for having zero idea what he’s talking about?! @GilsArenaShow

— George Karl (@CoachKarl22) May 10, 2024

“Est-ce que le 0 de “Agent 0″ veut dire qu’il a zéro idée de ce dont il parle ?”

# Jaylen Brown dit les termes.

A man with no honor is a nobody

— Jaylen Brown (@FCHWPO) May 17, 2024

“Un homme sans honneur n’est rien.”

# Les Playoffs permettent toujours d’avoir des dingueries.

Donte gonna have a photo in every Italian restaurant in the city.

— Nate Jones (@JonesOnTheNBA) May 19, 2024

“Donte DiVincenzo va avoir une photo dans chaque restaurant italien de la ville.”

Playoffs are so 🔥🔥🔥🔥 this year

— Patrick Beverley (@patbev21) May 19, 2024

“Les Playoffs sont fous cette année !”

WOW

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) May 20, 2024

Jrue Holiday is cold

— MaCio Teague (@_MrDoWork) May 24, 2024

“Jrue Holiday est monstrueux.”

Can we stop trying to divide Jaylen and Jayson. Thanx

— Lou Williams (@TeamLou23) May 24, 2024

“Peut-on arrêter d’essayer de diviser Jaylen et Jayson svp ? Merci.”

Luka is insane

— Jarred Vanderbilt (@JVando) May 25, 2024

“Luka est fou !”

Kyrie may be the PERFECT compliment to Luka ! They toughhh

— Trae Young (@TheTraeYoung) May 25, 2024

“Kyrie est peut-être le complément PARFAIT pour Luka ! Ils sont bons ensemble.”

That’s tough Luka

— 13am Adebayo💥 (@Bam1of1) May 25, 2024

“C’est très fort Luka !”

# Certains joueurs ont rendu hommage à Bill Walton.

RIP Legend pic.twitter.com/et5kBun3AZ

— Mark Cuban (@mcuban) May 27, 2024

Rest in peace Bill Walton 🤍

— Jaylen Brown (@FCHWPO) May 27, 2024

Rest Easy to the LEGEND BILL WALTON🙏🏾

— Dwight Howard (@DwightHoward) May 27, 2024

“Repose en paix.”

# Le mot de la fin pour Dirk Nowitzki, heureux de voir les Mavs en Finales pour la première fois depuis son époque.

Finals!!! Let’s go!

— Dirk Nowitzki (@swish41) May 31, 2024