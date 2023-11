Cette nuit sur le parquet des Suns, Victor Wembanyama a réalisé son premier grand carton en NBA : 38 points. Une performance de folie pour un joueur de 19 ans qui vient de disputer seulement son cinquième match dans la Grande Ligue. Alors forcément, sur Twitter (ou X si vous préférerez), ça a fait causer !

Wemby is special man !

“Wemby est spécial !”

KD after Victor Wembanyama dropped 38 and 10 on him pic.twitter.com/L4xXEDkrVF

“KD après avoir pris un 38-10 par Victor Wembanyama”

OH MY WEMBANYAMA‼️ pic.twitter.com/xeONY0XzHM

“OH MON WEMBANYAMA !!”

Victor Wembanyama pic.twitter.com/8tHpbtecVA

“HE’S HIM” (il est lui-même)

WEMBANYAMA IS ABSOLUTELY INSANE

“WEMBANYAMA EST ABSOLUMENT INCROYABLE”

Victor Wembanyama in the 1st half vs the Suns…pic.twitter.com/FqxrpLSvPS

“Victor Wembanyama lors de la première mi-temps face aux Suns”

The Spurs are 3-2… including beating the Suns twice in a row.

Might as well give Wembanyama the Rookie of the Year award already… pic.twitter.com/29rbqRcaPY

“On peut déjà lui donner le titre de Rookie de l’Année”

Victor Wembanyama's Spurs just won BOTH back-to-back games against the Suns.

Kevin Durant played in both games and Devin Booker in one of them 😮

✅ 115-114

✅ 132-121 pic.twitter.com/oPkHgZXxHO

“Les Spurs de Victor Wembanyama viennent tout simplement de remporter deux matchs de suite contre les Suns. Kevin Durant a joué les deux matchs, et Devin Booker l’un des deux.”

38 POINTS

10 REBONDS

2 CONTRES

2 PASSES

1 INTERCEPTION

15/26 AU TIR

3/6 À TROIS POINTS

MONEY TIME DOMINÉ TOTALEMENT

C’EST LE 5ÈME MATCH EN NBA POUR VICTOR WEMBANYAMA 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/N59hAX3wKZ

