8 matchs dans la soirée de samedi en NBA. Le derby de Gotham, les jeunes Blazers, la revanche des Suns ou encore des Rockets inarrêtables, que retenir des dernières rencontres de la Grande Ligue ? On vous raconte tout ça dans le résumé NBA made in TrashTalk.

Les résultats de la nuit

Knicks – Nets : 105 – 93 (stats)

– Nets : 105 – 93 (stats) Magic – Kings : 107 – 109 (stats)

: 107 – 109 (stats) Hawks – Hornets : 132 – 91 (stats)

– Hornets : 132 – 91 (stats) Spurs – Suns : 106 – 131 (stats)

: 106 – 131 (stats) Bulls – Celtics : 113 – 124 (stats)

: 113 – 124 (stats) Rockets – Jazz : 147 – 119 (stats)

– Jazz : 147 – 119 (stats) Wizards – Raptors : 112 – 109 (stats)

– Raptors : 112 – 109 (stats) Blazers – Nuggets : 111 – 114 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Donte DiVincenzo roi de New York, les Knicks remportent le derby sans forcer face aux Nets.

Plus clutch que le Magic, les Kings gâchent le match XXL de Jonathan Isaac

Jalen Green et Fred VanVleet dynamitent le Jazz, 8ème victoire de suite pour les Rockets !

Kevin Durant et Devin Booker ont fait exploser la défense des Spurs à coup de mid range toute la soirée. Match à oublier pour Victor Wembanyama et compagnie.

Les Hornets sont toujours aussi dramatiques et les Hawks ne se sont pas gênés pour donner la fessée. Quand tu te prends une leçon de Bruno Fernando, il convient de se poser quelques questions.

Privés de 3 titulaires, les Celtics ont fini fort pour aller battre des Bulls combatifs dans l’Illinois.

Wizards et Raptors ont longtemps réfléchi à faire match nul, mais il fallait bien un gagnant dans cette rencontre des cancres.

Les Blazers ont décidé de filer toutes les clefs à leurs rookies avec un cinq de départ composé uniquement de première année. C’est seulement la seconde fois dans l’histoire de la Ligue que cela arrive.

Pour autant, les jeunots ont mis en difficulté des Nuggets privés de Nikola Jokic et Jamal Murray.

Les Français de la nuit en NBA

13 points, 5 rebonds, 4 passes (mais aussi 5 ballons perdus) pour Victor Wembanyama dans un match largement dominé par les Suns. Le V fatigué comme toute l’équipe de San Antonio.

Rayan Rupert titulaire chez les Blazers mais peu impliqué offensivement par ses coéquipiers.

Le highlight de la nuit

This Bruno Fernando poster was MEAN 😤

Hornets-Hawks | Live on the NBA App

📲 https://t.co/iUsgjpkTeQ pic.twitter.com/JCZOUdOOAq

— NBA (@NBA) March 24, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

➡️ Deck #22 | Pick #143#NBA pic.twitter.com/uFH2csAPfm

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) March 24, 2024

