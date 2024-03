March Madness 2024 – Récap Jour 3 : l’aventure continue pour le Français Mohamed Diarra !

Le second tour de la March Madness a démarré ce samedi soir. Pas de grosses surprises cette fois-ci mais des scénarios un peu fous et surtout une nouvelle victoire pour le Français de NC State Mohamed Diarra. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores

West Region

Arizona (#2) – Dayton (#7) – 78-68

– Dayton (#7) – 78-68 North Carolina (#1) – Michigan State (#9) : 85-69

Midwest Region

Kansas (#4) – Gonzaga (#5) : 68-89

: 68-89 Tennessee (#2) – Texas (#7) : 62-58

– Texas (#7) : 62-58 Creighton (#3) – Oregon (#11) : 86-73 (OT)

East Region

Iowa State (#2) – Washington State (#7) : 67-56

– Washington State (#7) : 67-56 Illinois (#3) – Duquesne (#11) : 89-63

South Region

NC State (#11) – Oakland (#14) : 79-73 (OT)

La surprise : pas de surprise

Si la March Madness est le terrain préféré des “petits” qui veulent taper les “gros”, la logique a clairement été respectée hier. Seule une équipe moins bien classée par rapport à son adversaire du soir a réussi à s’imposer, à savoir Gonzaga sur Kansas, et on ne peut pas appeler ça une surprise (Kansas était notamment privé de sa star Kevin McCullar Jr.).

Tous les petits poucets sont tombés, parfois en se faisant complètement dominer (Duquesne contre Illinois), parfois les armes à la main comme Oakland et Oregon. Après avoir battu à la surprise générale Kentucky au premier tour, Oakland a perdu en prolongation face à NC State. Quant à l’université d’Oregon, elle a poussé la tête de série #3 Creighton jusqu’en double prolongation, avant de craquer dans la seconde.

KALKBRENNER FROM DISTANCE ‼️#MarchMadness @BluejayMBB pic.twitter.com/RG7yoK9dde

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

La perf’ : les 28 points – 20 rebonds de N’Faly Dante

Dans ce match complètement fou entre Creighton et Oregon, le pivot des Ducks N’Faly Dante a réalisé un ÉNORME chantier dans la raquette : 28 points, 20 rebonds, 3 passes, 2 contres, 2 interceptions à 12/20 au tir en 48 minutes ! Très bien accompagné par l’arrière Jermaine Couisnard (32 points, 8 rebonds), Dante est passé tout près de l’exploit et peut clairement sortir la tête haute. Néanmoins, malgré sa perf’ XXL, c’est la déception qui domine aujourd’hui :

“Ce n’est pas le meilleur match de ma carrière, car on a perdu. J’aurais aimé marquer le dernier lancer-franc pour nous donner la victoire. J’aurais pu faire beaucoup plus de choses pour aider mon équipe à gagner.”

N’Faly Dante – quasiment en larmes après le match – fait notamment référence à son lancer-franc raté à 27 secondes de la fin du temps réglementaire, quand il aurait pu donner trois points d’avance à son équipe. Après son échec, Creighton a égalisé à 62-62 pour arracher la prolongation.

N’Faly Dante tonight against Creighton 🍿

28 Points 😤

20 Rebounds 🤯

2 HUGE Blocks 🖐️

Insane performance despite the loss 🦆 #MarchMadness pic.twitter.com/oxGUYWmrBg

— Bench Warmer Banter (@bwb_sports) March 24, 2024

Le moment fort : fin de l’aventure pour Jack Gohlke et Oakland

Héros de l’incroyable exploit d’Oakland face à Kentucky au premier tour, le sniper Jack Gohlke (32 points à 10/20 à 3-points face aux Wildcats) rêvait de continuer l’aventure. “Ce que je voulais le plus, c’était revoir tous mes coéquipiers à l’entraînement lundi”. Pendant longtemps, il y a cru, Oakland allant jusqu’en prolongation face à NC State. Mais la domination de l’intérieur de 125 kilos DJ Burns Jr. (24 points, 11 rebonds) a fini par peser trop lourd pour l’équipe de Gohlke (limité à 6/17 à 3-points), qui ne verra pas le Sweet 16 à Dallas.

Malgré la défaite, Jack Gohlke pourra tout de même se dire qu’il a marqué la March Madness 2024 de son empreinte, avec l’ensemble de son équipe. Respect.

“The thing I wanted the most really was to see everyone at practice on Monday"

All the feels from Jack Gohlke ❤️ pic.twitter.com/h5OlmOHb9c

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

Les Français à la March Madness

Mohamed Diarra (NC State) : 11 points, 13 rebonds et 3 contres en 32 minutes

11 points, 13 rebonds et 3 contres en 32 minutes Kymany Houinsou (Washington State) : 4 points, 5 rebonds et 1 contre en 22 minutes

Dans ce fameux match entre Oakland et NC State, Mohamed Diarra a encore une fois pesé en lâchant un solide double-double pour aider le Wolfpack à arracher la victoire en prolongation. Le Français va ainsi goûter au Sweet 16 où son équipe affrontera le vainqueur du match opposant Marquette à Colorado.

DJ Burns shows off the vision and dishes it to Mohamed Diarra. 👓

(🎥: @MarchMadnessMBB)pic.twitter.com/DLsGsLbJRZ

— theScore (@theScore) March 23, 2024

Pas de miracle par contre pour Kymany Houinsou, Washington State s’inclinant logiquement contre Iowa State.

Quelques highlights

"JASEN GREEN RIMROCKING!"

CREIGHTON LEADS BY EIGHT IN 2OT 🐦#MarchMadness @BluejayMBB pic.twitter.com/B42a4Fpa5c

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

"COUISNARD WITH STONES IN PITTSBURGH!"

MASSIVE SHOT TO TIE THE GAME 🤯#MarchMadness @OregonMBB pic.twitter.com/wKAkYrGrvY

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

#MarchMadness after dark 🌙

We sleep in May 😴 pic.twitter.com/hQ8LJqLQT2

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

BAYLOR SCHEIERMAN TIES THE GAME WITH SECONDS REMAINING 🤯#MarchMadness @BluejayMBB pic.twitter.com/QxrMchg0qr

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

A quick backdoor cut from Knecht gets him an easy 2️⃣#MarchMadness @Vol_Hoops pic.twitter.com/xbnJb5AScV

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

DALTON KNECHT GET UP 🤯#MarchMadness pic.twitter.com/jY5A8bNp7G

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

😳#MarchMadness pic.twitter.com/TW6oDPcDW2

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

BURNS TO TAYLOR. HUGE BUCKET. 🪣#MarchMadness pic.twitter.com/y54LImrnUS

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

MICHAEL O'CONNELL CLUTCH ❄️#MarchMadness pic.twitter.com/9kICnPyibJ

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

GOHLK333333 #MarchMadness @OaklandMBB pic.twitter.com/foBkhQCqf3

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

DJ Burns is just too smooth 💪#MarchMadness @PackMensBball pic.twitter.com/jTKuJISh85

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 24, 2024

Tamin Lipsey knocks down the fadeaway three 😮‍💨#MarchMadness @CycloneMBB pic.twitter.com/cYSeexCjNO

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

Harrison Ingram with his 5th triple and the Tar Heels are back up double-digits 🐏#MarchMadness @UNC_Basketball pic.twitter.com/21Rc9MHSrl

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

IT'S A 15-0 RUN FOR THE HEELS 🐏#MarchMadness pic.twitter.com/vVHTHx1W6y

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

The Zags have come out FIRING in the second half 🔥#MarchMadness @ZagMBB pic.twitter.com/tj47Tq73oy

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

BIG jam for Braden Huff 💪#MarchMadness pic.twitter.com/tIb1hn6qSi

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

The spin move 🤯#MarchMadness @ArizonaMBB pic.twitter.com/6pycAetL4x

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

BLOCKED THE THREE FROM BEHIND 😬#MarchMadness pic.twitter.com/ZW0MSSk3Kn

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

UP AND UNDER SLAM 😤#MarchMadness @ArizonaMBB pic.twitter.com/eFQre3bXn7

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

LOCKDOWN DEFENSE FROM CALEB LOVE 😤#MarchMadness pic.twitter.com/OdoDLrABGp

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 23, 2024

La suite de la March Madness

Le programme de ce dimanche (suite du second tour) :

17h10 : Marquette (#2) – Colorado (#10)

19h40 : Purdue (#1) – Utah State (#8)

22h15 : Duke (#4) – James Madison (#12)

23h10 : Baylor (#3) – Clemson (#6)

0h10 : Alabama (#4) – Grand Canyon (#12)

0h45 : UConn (#1) – Northwestern (#9)

1h40 : Houston (#1) – Texas A&M (#9)

2h40 : San Diego State (#5) – Yale (#13)

Les affiches connues du Sweet 16 :