Il est EX-CE-PTIO-NEL ! Victor Wembanyama a collé 38 points aux Suns, assuré comme un patron dans le money time malgré la pression adverse. Les Spurs signent un deuxième succès en deux matchs face à Phoenix, et c’est en grande partie grâce au Vic’ ce soir !

Les stats de ce banger à la française, c’est par ici !

Que dire. Par où commencer. Allez, par cette première mi-temps juste magnifique. Pourquoi ? Parce que Victor Wembanyama a inscrit 20 points en 17 minutes sur le parquet, avec plusieurs actions exceptionnelles. En tête, ce dunk plein de rage et ces deux tirs à 3-points consécutifs pour plier la mi-temps et renvoyer les Suns au vestiaire la tête dans les chaussettes. On pense aussi aux passes bien timées, tout en douceur, pour servir notamment Jeremy Sochan. Du miel qu’on vous dit.

Mais surtout, ce qui rend cette premier acte du français si impressionnant ? Le sentiment de ne pas l’avoir vu marquer 20 points tant le jeu des Spurs a ressemblé à de la poésie. Transition, distribution, tirs ouverts. Le rythme est tenu parfaitement, le jeu s’offre à ceux qui l’écoutent et le respectent. Tout l’inverse des Suns, qui prennent la pilule durant les 24 premières minutes. Tirs forcés, défense inexistante… et sifflets rapidement venus des travées du Footprint Center.

Ainsi, Phoenix navigue entre -25 et -15, incapable de s’offrir un semblant de dynamique. Jusuf Nurkic est ignoré en attaque alors que les Spurs sont forcés à faire des fautes lorsque la balle arrive dans la raquette. Kevin Durant est en difficulté, Devin Booker tente de faire le boulot mais c’est fragile. Une salle, deux équipes, deux ambiances… Même si la sale nouvelle vient frapper au début du troisième quart côté San Antonio : Devin Vassell s’est blessé à l’aine et ne reviendra pas sur le parquet.

Le troisième quart sera justement du même niveau collectivement des deux côtés : maîtrise pour les Spurs, Victor Wembanyama en mode joujou dans la raquette qui attend simplement qu’on lui lance la balle pour la mettre dans le panier en sentant éventuellement les quelques chatouilles de la défense des Suns, qui doit trouver ce type particulièrement chiant. Nous, on est juste émerveillé car Wemby est indéfendable. Placement impeccable, finition sans bavure. Assisterait-on à la première grande soirée du Vic’ en NBA ? Sans doute que oui, d’autant plus que les Suns se sont enfin décidés à jouer au basketball et reviennent à -14 pour entamer le dernier quart. De quoi créer un peu de tension et de potentiellement voir le V se sublimer. Ah oui, il en est à 28 points.

Le début du dernier acte est un peu mâché, les Spurs tiennent l’écart mais Wemby force ses tirs et envoie même un avion direction la ligne de touche. Légère baisse de régime en attaque, compensée par une activité défensive intense. Un homme prend subitement feu : Devin Booker. Le leader des Suns colle 8 points de suite et son équipe revient à -8. La rencontre devient incandescente ! Keita Bates-Diop puis Eubanks ramènent le match dans un mouchoir de poche : -3 !

On ne respire plus aussi bien côté Spurs, et c’est Cedi Osman qui apporte la ventoline avec une banderille à 3-points qui fait du bien… mais qui est très vite oubliée : Kevin Durant puis Bates-Diop allument de loin, 116-116 ! Wemby provoque deux fautes en attaque, envoie un dunk… et passe la barre des 30 points. 121-116 Spurs, irrespirable ! C’est sur le Français que les Spurs comptent, et le géant assure. Un trois-point de plus signé Wemby, façon KD ! 36 puntos pour le V, qui enchaîne en pull-up mid-range, ça fait 38 ! Les Suns ne s’en remettront pas, victoire 132-121 et ÉNORME match du rookie des Spurs, qui vient de signer sa première grande soirée en NBA !

38 POINTS

10 REBONDS

2 CONTRES

2 PASSES

1 INTERCEPTION

15/26 AU TIR

3/6 À TROIS POINTS

MONEY TIME DOMINÉ TOTALEMENT

