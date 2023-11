Victor Wembanyama a fait ses débuts en NBA, et TrashTalk était bien sur place à San Antonio pour vivre ce moment en direct : voici le vlog complet dédié à cet événement historique, entre sauce barbecue, entraînement chez les Spurs et conférences de presse avec Gregg Popovich !

Vous l’attendiez, le voici enfin.

Le premier vlog de la maison TrashTalk est officiellement en ligne, avec une première aventure inoubliable à regarder.

De Paris à San Antonio, de la salle des Spurs à l’hôtel, du meilleur spot de barbecue de la ville aux cafés du coin, on vous fait tout vivre de l’intérieur !

Avec Léonce à la prod et Bastien à l’image, vous mettez tout ça sur un grill 100% Texan, vous laissez cuire pendant 40 minutes et vous obtenez une masterclass dédiée à San Antonio.

Bien évidemment, on tient à remercier beaucoup de gens pour ce vlog :

Toutes les équipes de TrashTalk

Décathlon, sponsor officiel de la NBA qui a sponsorisé ce vlog

Les habitants de San Antonio, trop des choupis

Le staff des Spurs et de la NBA d’une manière générale

Et vous, toute la communauté, qui permettez aussi ce genre de rêve <3

On vous souhaite un excellent visionnage, et on a déjà hâte de lire vos commentaires et vos retours ! America !