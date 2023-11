La lettre d’adieu de Nicolas Batum aux Clippers

Transféré ce mardi matin aux Sixers dans le trade de James Harden, Nicolas Batum a pris le temps de remercier son ex-franchise des Clippers à travers une lettre publiée sur ses réseaux sociaux.

Depuis son arrivée en 2020, Nicolas Batum semblait vivre une véritable histoire d’amour avec les Clippers. Relancé après un passage très compliqué à Charlotte, l’ailier français avait retrouvé son meilleur niveau en Californie. Glue guy officiel du vestiaire, encensé par ses coachs et coéquipiers, Nico Batum se plaisait chez les Clippers, au point de penser y finir sa carrière.

Le destin et la direction en ont décidé autrement. Sacrifié pour faire venir James Harden, Batum va donc prendre la direction de Philadelphie, où il retrouvera Joel Embiid. Pour autant, pas question pour Batman de partir de la Cité des Anges sans un dernier mot d’au revoir pour remercier à la fois sa direction, ses coéquipiers et les fans. L’ailier a publié un long message sur ses réseaux.

To the Clippers family, pic.twitter.com/MQspWdzZxp

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) November 2, 2023

“À la Clippers family.

Je tiens à vous remercier pour votre accueil il y a 3 ans. Vous nous avez reçu à bras ouverts, ma famille et moi, quand j’étais au point le plus bas de toute ma carrière et vous m’avez aidé à faire partie de cette organisation.

Je veux remercier Mr Ballmer et le front office pour cette belle opportunité et la confiance qu’ils m’ont offert.

Merci à Ty Lue et à son staff pour avoir sauvé ma carrière. Ty, merci pour croire en moi depuis le Jour 1. Je serai toujours reconnaissant de tout ce que tu as fait pour moi et ma famille.

Merci à mes coéquipiers, ça a été une belle aventure et je vous souhaite le meilleur.

À l’attention des fans, j’ai essayé de faire de mon mieux chaque soir, chaque match (même dans le 4è quart-temps…), en jouant même le jour de la naissance de ma fille et en ne manquant aucun match après cela.

Batum Battalion, le chevalier français te sera toujours reconnaissant.

Il est temps désormais d’ouvrir un nouveau chapitre à Philly.

Go 76ers!!! “