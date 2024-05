Les Knicks ont terminé leurs Playoffs sur les rotules, littéralement

Héroïques face aux nombreuses blessures, les Knicks auront tout donné durant ces Playoffs 2024 mais la réalité de l’infirmerie est venue rattraper une équipe qui n’avait tout simplement plus de jus dans le moteur.

Les Knicks peuvent sortir de ces Playoffs la tête haute, ils ont certes perdu mais personne ne pourra dire qu’ils n’ont pas tout donné. Pire que la concurrence, les Knicks ont dû faire face à un adversaire encore plus dangereux car imprévisible et fatal : les blessures. Il suffit de jeter un œil sur la liste ci-dessous pour se faire une idée du calvaire vécu par les joueurs durant cette postseason.

Julius Randle

Mitchell Robinson

Bojan Bogdanovic

OG Anunoby

Josh Hart

Jalen Brunson

Ya un moment… c’est trop.

Julius Randle n’a pas disputé un seul match de ces Playoffs, Bojan Bogdanovic et Mitchell Robinson l’ont vite rejoint à l’infirmerie. OG Anunoby n’a pu jouer que la moitié de la série face aux Pacers, tentant un retour désespéré et rapidement vain lors de ce Game 7. Josh Hart a lui pu finir la rencontre même si on a bien vu qu’il n’était pas comme d’habitude, serrant les dents à cause de douleurs abdominales. C’est dire l’effort et la volonté de cette équipe de New York, prête à tout donner et à laisser une jambe sur le terrain pour ses fans.

Cette équipe n’est peut-être pas allée aussi loin qu’elle espérait, mais cette équipe est la plus New Yorkaise des New York Knicks depuis l’époque glorieuse des 90s.

Ils ont embrasé la ville, et les fans les ont chéri comme jamais.

Le gros point noir de la soirée reste évidemment la terrible blessure de Jalen Brunson. Meilleur scoreur des Playoffs 2024 avec quasiment 34 points par match, le meneur connaît là une fin de parcours indigne de ses accomplissements sur le terrain. Monstrueux, il aura porté une équipe brisée physiquement à un seul match des Finales de Conférence. Le maire de New York, purement et simplement.

Face à cette cascade de blessures, on peut blâmer la malchance. Pour gagner un titre NBA, il faut savoir passer entre les gouttes et entre les mauvaises nouvelles qui peuvent toucher n’importe quel roster. Difficile néanmoins de ne pas se questionner sur le management de Tom Thibodeau, comme souvent prêt à tirer sur la corde avec le temps de jeu de ses joueurs. Avec les premières blessures, il a fallu en demander encore plus aux autres cadres et tout le monde a fini sur les rotules, même si Thibs a daigné ouvrir un peu son banc sur la fin de ce second tour. Il va peut-être falloir une remise en cause de la part du coach.

« Jai trouvé que les gars ont tout donné sur le terrain et c’est tout ce que vous pouvez leur demander. Cette saison a été une bataille tout du long, et il n’y avait plus rien à donner. » – Tom Thibodeau

