Vidéo : les highlights des 38 points et 10 rebonds de Victor Wembanyama face à Phoenix !

Il a été monstrueux, fantastique, merveilleux… tout ce que vous voulez, en fait. Du début à la fin, il a éclaboussé les Suns de son style et s’est révélé capable d’être le patron des Spurs en fin de match. Revivons donc ensemble ce moment magnifique de Victor Wembanyama.

Difficile de poser des mots sur ce que l’on vient de voir. C’est juste trop. Trop pour un rookie, trop pour un cinquième match. Mais Victor Wembanyama, voyez-vous, nous apprend que le mot “trop” est dépassé. Avec lui, c’est “jamais assez”. Et c’est ce qui est à la fois tellement excitant mais également effrayant. Où s’arrêtera t-il ? Ce soir, il ne s’est arrêté qu’après avoir constaté que les Suns étaient au sol, encore fumants. Il a dominé le match. Un match dans lequel évoluaient Devin Booker et Kevin Durant, un joueur majeur et un de ceux qui ont marqué l’histoire du jeu. C’est tout. On s’enflamme peut-être, mais tant pis car on surkiffe. Allez, les highlights tout de suite.

Les highlights du match de Victor Wembanyama face aux Suns (38 points) 🔥

