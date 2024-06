Les réactions Twitter après une Draft NBA 2024 historique pour la France

La Draft NBA 2024 est officiellement terminée, la première de l’histoire s’étant déroulée sur deux jours. Elle a vu, pour la première fois de l’histoire, deux Français aux deux premières places et même un troisième dans le Top 10. Ça valait bien quelques réactions non ?

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Visiblement, Frank Mason n’est pas convaincu par Zaccharie Risacher, montre-lui Zacch !

Played this young guy in France this past season; no way he’s the number one pick in the NBA draft lol, but I guess!

— Frank Mason (@FrankMason0) June 27, 2024

“J’ai joué contre ce gars en France la saison passée. Impossible qu’il soit 1er choix de Draft mais pourquoi pas !”

LET’S GOOO pic.twitter.com/7fzkZyZDTE

— NBA France (@NBAFRANCE) June 27, 2024

# Côté tricolore, on est évidemment très fiers

🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) June 27, 2024

This is insane 😅🇫🇷

— Nicolas Batum (@nicolas88batum) June 27, 2024

C’est la France frère 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

— Wemby (@wemby) June 27, 2024

# Et outre Atlantique, on se réjouit de l’arrivée des Tricolores

Somewhere Tony Parker and Boris Diaw are smiling and nodding. Feels like France is starting to take over the NBA.

— Skip Bayless (@RealSkipBayless) June 27, 2024

“Quelque part, Tony Parker et Boris Diaw doivent avoir le sourire. On dirait que la France commence à peser en NBA.”

Smile, you’re the first overall pick 😁 #NBADraft pic.twitter.com/toJvSehAv1

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) June 27, 2024

“Souriez, vous êtes premier.”

Once again…oui got our guy. 🇫🇷#NBADraft | @RobinhoodApp https://t.co/BrkIXQdK6Z pic.twitter.com/YCTB9GCxnz

— Washington Wizards (@WashWizards) June 27, 2024

“Encore une fois, nous avons notre gars.”

The man of the hour.@TidjaneSalaun | #NBADraft pic.twitter.com/jXkMqTc4s7

— Charlotte Hornets (@hornets) June 27, 2024

“L’homme de cette heure.”

🤝 #NBADraft pic.twitter.com/tkVzuorckZ

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 27, 2024

welcome to the @NBA to my cousin @ajinca_melvin @dallasmavs

— Alexis Ajinça (@AjincaAlexis42) June 27, 2024