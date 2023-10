Joel Embiid veut rejoindre Team USA pour les Jeux de Paris 2024 !

La plupart des fans français l’ont en travers de la gorge, mais c’est aussi parce que ces mêmes gens ont probablement compris qu’ils croiseraient sa route l’été prochain. Joel Embiid a fait son choix, et il a choisi… Team USA.

Tout ce foin… pour ça.

Joel Embiid avait le choix entre Team USA, la France et le Cameroun pour tenter de participer aux JO de Paris 2024. La France avait posé une date ultimatum, à laquelle Embiid a répondu ce jeudi : s’il doit porter un maillot en compétition internationale, c’est celui des USA.

Joel Embiid, the NBA’s reigning Most Valuable Player, has committed to play for Team USA at the Paris 2024 Olympics, sources told ESPN on Thursday.

Embiid informed Team USA executive director Grant Hill of his decision on Thursday morning, sources said, just days after the two… pic.twitter.com/W2dfW71aMs

Lorsque le nom de Joel Embiid avait leaké il y a quelques mois pour des histoires de papiers en préfecture, la France du basket s’était mise à rêver. A rêver d’une raquette composée de Rudy Gobert, Joel Embiid et Victor Wembanyama pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Joel Embiid était semble-t-il tiraillé entre la France, les États-Unis et le Cameroun, trois nations qu’il pouvait légalement rejoindre afin de participer à des compétitions internationales avec un fameux “passeport FIBA”.

On l’a donc appris, en marge du match de pré-saison à Abu Dhabi entre les Mavs et les Wolves : Joel Embiid se rend disponible pour Team USA, pour accompagner, potentiellement, une liste exceptionnelle de joueurs NBA.

Joel Embiid vient donc s’ajouter à une liste de joueurs qui veulent porter le maillot de Team USA pour Paris 2024, incluant notamment :

LeBron James

Stephen Curry

Kevin Durant

Anthony Davis

Bam Adebayo

DeMar DeRozan

Draymond Green

Kyrie Irving

Kawhi Leonard

Paul George… pic.twitter.com/7vgA82OtMd

La France lui avait fait les yeux doux, tout en criant à qui veut l’entendre qu’elle ne se plierait pas aux exigences du garçon, et au final la carotte que l’on attendait est arrivée et c’est donc FACE à la France que l’on pourrait retrouver le MVP 2023 de NBA, si toutefois son nom est retenu dans les douze de Team USA.

On reviendra sans doute sur la manière, sur les coulisses de l’affaire. Pour l’instant ? Le coup est rude, même si on s’en doutait. Pas sûr que Jojo ne se soit fait que des amis dans l’Hexagone avec cet épisode, mais quoiqu’il en soit l’affaire se réglera l’été prochain, sur les terrains de Lille et Paris.