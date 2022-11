Alors que la question de la nationalité sportive de Joel Embiid est sur toutes les lèvres, Boris Diaw a décidé de prendre la parole. Pour le manager de l’Équipe de France, la confiance reste de mise quant à la future décision du pivot des Sixers.

Mais quel maillot portera donc Joel Embiid dans les futures compétitions internationales ? Lorsqu’il a obtenu la nationalité française en juillet 2022, on a tous vu ça comme un signe de son souhait de rejoindre les Bleus. Joel Embiid, Rudy Gobert dans la raquette, sans oublier Victor Wembanyama qui pousse derrière, clairement ça envoyait du rêve. Et puis on a appris le 30 septembre dernier que Jojo avait aussi acquis la nationalité américaine. Oh bah pourquoi donc ? Pour ne rien arranger, le 7 octobre Marc Stein du New York Times indiquait que Team USA comptait sauter sur l’occasion et tenter de convaincre Embiid de jouer pour le maillot étoilé. Un intérêt d’autant plus logique quand on voit les manques au poste de pivot au sein de la sélection américaine.

Sources tell me USA Basketball has a confirmed interest in recruiting Philadelphia’s Joel Embiid to the national team and hopes to beat out France for Embiid’s international commitment. Full story via my Substack: https://t.co/sqfJmgSO0v — Marc Stein (@TheSteinLine) October 7, 2022

Des signaux inquiétants pour les chances des Bleus de récupérer le dernier dauphin pour le titre de MVP. Après avoir espéré voir Jojo défendre le maillot au coq à Paris en 2024, on devrait le voir passer chez l’ogre américain ? Alerte générale ! Heureusement, Boris Diaw arrive à la rescousse. L’ancien capitaine des Bleus, aujourd’hui manager de l’Équipe de France, s’est confié ce mardi pour le média Le Parisien quant aux derniers éléments du dossier Joel Embiid.

Basket : Boris Diaw «confiant» pour la venue de Joël Embiid en équipe de France

➡️ https://t.co/co6Ybgv5Tj pic.twitter.com/PGHoT2hzm4 — Le Parisien | sport (@leparisiensport) November 8, 2022

« Il n’y a pas eu de développement depuis la dernière fois que nous avons parlé. La nationalité américaine était quelque chose que nous savions depuis un certain temps. C’est plus pour lui faciliter la vie aux Etats-Unis. »

Embiid Américain, juste pour des questions administratives et pas sportives ? Ça serait une excellente nouvelle. Pour rassurer un peu plus l’opinion, Babac a répondu un grand « Oui » lorsque nos confrères lui ont demandé si la confiance était toujours de mise dans ce dossier. Absent au dernier EuroBasket, il était de toute façon blessé, Embiid est donc toujours plus que candidat pour aider les Bleus lors du Mondial 2023 mais aussi et surtout aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. On ne va évidemment pas mettre la charrue avant les bœufs car de nombreux retournements de situations peuvent encore se produire mais le positif demeure dans le staff français.

Joel Embiid et l’Équipe de France, un mariage toujours d’actualité ? Malgré la récente naturalisation américaine du pivot, le staff des Bleus espère toujours voir Jojo jouer avec Evan Fournier, Nicolas Batum et compagnie lors des prochaines compétitions internationales.

