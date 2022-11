Pour ceux qui aiment les paris, voilà une histoire qui risque de faire parler. Rapporté cette semaine par Hugo Décrypte, un parieur Américain aurait misé 26 dollars sur le nom de 7 futurs vainqueurs de compétitions sportives l’année dernière. Super, et alors ? Et bien le type en question a déjà bon sur 6 d’entre eux, dont les Golden State Warriors champions NBA en 2022. Il ne lui en manque donc plus qu’un pour toucher le jackpot : 550 000$.

Il y a ceux qui aiment les paris du quotidien, et il y a ceux qui aiment les paris à un an.

En rappelant à notre aimable communauté de ne (hashtag) pas faire les boloss, force est de constater qu’il y a des devins sur cette planète. Et lorsqu’on en croise, pari ou pas, beh on aime bien les applaudir. C’est donc il y a quelques mois qu’un Américain, dont on ne connaît pas l’identité jusqu’ici, a tenté un pari fou : donner le vainqueur de 7 compétitions sportives différentes. Du foot au basket en passant par le baseball, une liasse de billets (26$) a été déposée en se disant, pourquoi pas tiens ?

Et dans le lot, comme vous pourrez le voir ci-dessous : les Golden State Warriors champions NBA en 2022, ce qui a été validé en juin dernier.

Nous voilà donc aujourd’hui à quelques pas, ou quelques coups de pied en l’occurrence, d’une histoire folle.

Et pourquoi ça ?

Car le magicien en question a pronostiqué l’Équipe de France de football championne du Mondial 2023.

On va rester très sagement dans notre sport et ne pas mettre nos crampons sur ce terrain, mais faut avouer que c’est très flippant à quelques semaines de cette compétition puisqu’un être humain de cette planète est potentiellement sur le point de nous annoncer 1 an de résultats de sports à l’avance.

Voici, dans les détails, les 7 compétitions sur lesquelles il a parié :

NBA : Golden State Warriors champions 2022 (validé)

(validé) NCAA : Kansas Jayhawks champions 2022 (validé)

(validé) NHL : Colorado Avalanche vainqueurs de la Stanley Cup 2022 (validé)

(validé) Premier League : Manchester City vainqueur 2022 (validé)

(validé) Serie A : AC Milan vainqueur 2022 (validé)

(validé) MLS : Los Angeles FC vainqueur 2022 (validé)

(validé) FIFA : Équipe de France vainqueur 2022 (?)

Vainqueurs en 2018, les Bleus feront évidemment partie des grands prétendants à la victoire finale au Qatar mais les derniers résultats et la longue liste de blessés ne rassurent pas vraiment à moins de deux semaines du premier match de groupe face à l’Australie. À noter que la liste des joueurs sélectionnés pour la compétition sera par ailleurs dévoilée ce soir, au 20h de TF1. Si Antoine Griezmann et compagnie tenteront d’aller ajouter une troisième étoile sur le maillot, quelqu’un risque de regarder attentivement les résultats des hommes de Didier Deschamps. Forcément, il y a un jackpot à dégoter.

Quant aux Warriors ? Et bien il fallait en avoir dans la brouette pour annoncer il y a un an qu’ils seraient champions. Avec tout le respect qu’on a pour Stephen Curry et sa bande, les incertitudes étaient énormes autour de Klay Thompson, et les apports de Gary Payton II ou d’Otto Porter Jr étaient encore à déterminer, sans parler de l’émergence de Jordan Poole. Un sacré pari déjà à lui seul, mais alors dans un package de 7 pronostics on touche au sommet.

26 dollars misés sur sept vainqueurs de compétitions sportives, 550 000 à récupérer, le pactole est au bout des doigts pour ce mystérieux parieur. L’Équipe de France va-t-elle donner vie à ce rêve dans les prochaines semaines ?

Source texte : Hugo Décrypte