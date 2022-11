Incroyable, mais vrai. Absent des parquets depuis plus de deux ans, Jonathan Isaac pourrait bientôt faire son retour en NBA. Actuellement, le jeune joueur du Magic s’entraîne en 5 contre 5, ce qui pourrait laisser envisager un comeback dans les semaines à venir…!

Alors celle-là, on ne s’y attendait pas.

On ne l’attendait même plus, le pauvre Jonathan Isaac. Et oui, souvenez-vous. Souvenez-vous de cette terrible époque, celle de la bulle d’Orlando (sic) où un paquet d’équipes NBA étaient priées de se rassembler pour tenter de relancer la saison. Nous étions en août 2020. Cette époque, c’est la dernière fois qu’on a vu Jonathan Isaac sur un terrain, avec la tenue du Magic. Sachant, déjà, que le phénomène n’avait pas pu participer à toute la campagne 2019-20 car il avait déjà des pépins de santé.

Deux ans sans participer au moindre match NBA, ligaments croisés oblige, deux ans de galères, deux ans de réflexion à Orlando, et le temps d’en voir passer des choses. La dernière fois que Jojo a joué, Evan Fournier, Aaron Gordon et Nikola Vucevic étaient la tête du projet. Autant dire que Paolo Banchero mangeait ses crottes de nez, excusez-nous de l’expression. Du coup, chaque mois on y a cru. On a attendu des nouvelles positives, en vain.

L’an passé, Isaac était tout proche d’un comeback… avant qu’une blessure à la cuisse ne le force à rester sur le côté.

On n’y croyait plus du tout. Et puis, comme par magie, la saison NBA a commencé, Franz Wagner et compagnie ont régalé, et de bonnes nouvelles sont tombées !

En effet, selon le Orlando Sentinel, et donc selon les propos de l’intéressé, il y a de quoi être optimiste en ce moment en Floride :

“J’ai recommencé à jouer depuis quelques semaines, je retrouve la forme petit à petit. J’ai encore du chemin, mais en ce qui concerne mon corps, donc mes genoux et mes cuisses, tout se passe très bien. Ce qui me manque simplement, c’est d’être en condition physique de match. […] Ma prochaine étape, c’est de continuer à gagner en forme physique. On a joué la dernière fois, et j’étais vraiment HS. Donc évidemment, j’ai pas joué depuis longtemps et on joue en 5 contre 5 quatre fois dans la semaine. Mais pouvoir courir aisément et retrouver la forme, c’est ce sur quoi je me concentre le plus actuellement. »

Du positif, et encore du positif pour Jonatah Isaac, c’est tout ce qu’on lui souhaite pour la suite de sa carrière NBA.

Maintenant, va falloir qu’il se frotte les yeux et s’adapte un poil, car la concurrence a augmenté très sérieusement à son poste en son absence. Paolo Banchero et Franz Wagner représentent l’avenir de la franchise, sans parler de Jalen Suggs, Wendell Carter Jr et Bol Bol. Autant dire que la place de titulaire « verrou » d’Isaac dans le cinq majeur d’Orlando, c’est complicado. Et de toute façon, le seul entraîneur qui l’a vu jouer jusqu’ici c’est Steve Clifford, le coach actuel Jamahl Mosley ayant fait ses plans comme il se dit en son absence.

Mais tout ça, c’est du vent. Enfin, disons plutôt que c’est secondaire. Car ce que l’on veut voir, ce n’est pas une bataille dans le cinq majeur, sur les tickets de tirs ou sur les minutes jouées. Ce qu’on veut, c’est voir Jonathan Isaac sur un parquet NBA. Et s’il est aujourd’hui en 5 contre 5, cela ne peut que nous donner de l’espoir. Vers un retour début 2023 en tenue de basketteur ? Allez, tout est permis.

L’optimisme est à la mode en ce moment chez le Magic. En attendant de voir comment les nouveaux kids se débrouillent dans les matchs à venir, on gardera un oeil sur Jonathan Isaac et sa fin de rééducation. Les doigts sont croisés !

Source : Orlando Sentinel