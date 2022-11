À l’heure où les plateformes de streaming comme Amazon Prime Video et Apple TV gagnent du terrain dans le paysage sportif et bousculent le schéma traditionnel du « canapé télé », la NBA pourrait songer à collaborer avec ces nouveaux diffuseurs.

On ne peut pas acheter une moitié de pomme. C’est soit on prend la pomme, soit on ne prend rien.

Depuis la nuit des temps en NBA, les droits de diffusion de la ligue américaine de basket-ball forment un seul et même produit. Tu achètes les droits télévisuels ? Tu achètes forcément les droits de streaming. Réciproquement, vice-versa et inversement, vous avez compris la logique. Mais à l’heure où les plateformes de streaming gagnent en légitimité et grignotent une part du marché à la téloche, la NBA s’interroge forcément sur l’obsolescence de ce « packaging habituel ». L’idée ? Permettre enfin aux clients de trancher la pomme en deux : les droits télés aux chaînes télés, les droits streaming aux plateformes de streaming.

Une source ? Une piste ?

L’idée de ce sujet n’est pas tombée d’un pommier. Michael McCarthy, journaliste pour Front Office Sports, confie que la NBA se projetterait sur la possibilité de vendre un package de matchs uniquement en streaming à l’occasion de sa prochaine réattribution des droits de diffusion. Selon Patrick Crakes, consultant en médias sportifs, l’offre pour ce package devrait commencer à 1 milliard de dollars par an. La cession actuelle des droits de diffusion débutée à la saison 2016-17 et accordée à ABC et ESPN (propriété de Disney) et TNT (propriété de Warner Bros. Discovery) rapporte à la NBA 2,6 milliards de dollars par an. Cette cession est valable neuf ans et rapporte au total 24 milliards de dollars. La NBA cherchera sur le long terme à obtenir entre 50 et 75 milliards de dollars pour son prochain lot de droits qui débutera en 2025, on vous en parlait ici en détail il y a un an.

Selon Front Office Sports, ce lot de droits serait ainsi divisé en deux parties : ce nouveau package de droits streaming, et le package des droits téloche.

Des intéressés ?

Apple TV

Apple TV serait parmi les principaux prétendants au package de droits streaming. La plateforme de Steve Jobs a déjà signé un accord historique de 2,5 milliards de dollars sur dix ans avec la MLS et diffuse plusieurs matchs du « Friday Night Baseball » de la MLB pour 85 millions de dollars par an. Se mettre à la NBA serait la suite logique des choses, et très largement à la portée de l’Apple TV qui éclipse Amazon Prime Video en terme de ventes annuelles et de capitalisation boursière.

Et pourtant…

Amazon Prime

Et pourtant Amazon Prime Video est en pole position pour récupérer le package de droits streaming. Une source a déclaré à Front Office Sports qu’« Amazon est prêt à tenter sa chance dans la NBA ». La plateforme de Jeff Bezos s’impose elle aussi comme l’un des nouveaux acteurs de la diffusion sportive. La NFL a déjà accordé son « Thursday Night Football » à Amazon Prime Video dans le cadre d’un accord d’un milliard de dollars par an qui court jusqu’en 2033. La ligue professionnelle de l’Overtime Elite, à l’impact majeur dans le paysage pré-draft, a conclu un nouvel accord de droits médiatiques avec Amazon Prime. Le deal ? 20 matchs par saison sur les 3 prochaines années. L’idée est d’ajouter le maximum de bouquins à sa bibliothèque sportive afin de proposer une offre plus conséquente/intéressante que celle de la concurrence. Toujours sur Amazon Prime Video, les matchs de Premier League, de Bundesliga et de Ligue 1 Uber Eats sont commentés en direct chaque week-end par deux bonshommes en cabine. La diversification footballistique de l’offre est impressionnante et calque le modèle télé dans son traitement du match.

Pour le basket, on n’en est pas encore là.

SOURCES: @NBA Preparing To Sell $1B Exclusive Package Of Streaming Games During Its Coming Media Rights Negotiations – https://t.co/wtqWCbh08g via @FOS — Michael McCarthy (@MMcCarthyREV) October 31, 2022

Peu à peu, les droits streaming de la NBA vont gagner du terrain, mais les droits télévisuels ne sont pas amenés à disparaître. Sur chacune des chaînes traditionnelles (TNT, ESPN), une belle affiche NBA fait en moyenne plus d’un million de téléspectateurs. D’excellent chiffres qui valorisent les droits télé : c’est là toute la délicatesse pour la NBA d’inviter un nouvel acteur autour de sa table.

C’est-à-dire ?

Inviter Amazon Prime Video ou Apple TV à sa table reviendrait pour la NBA à concurrencer TNT, ESPN et ABC – les droits télé perdraient ainsi de leur valeur – et le NBA League Pass, une plateforme d’un peu plus de 20 millions d’abonnés annuels qui rapporte très gros à la Ligue sur le papier. C’est pourquoi Front Office Sports évoque un accord tacite entre la NBA et Amazon Prime Video de seulement une à deux rencontres de saison régulière par semaine, histoire de ne pas bouleverser le schéma de diffusion déjà en place.

Mais du coup, pourquoi la NBA drague-t-elle les plateformes de streaming si son modèle de diffusion est déjà pérenne ?

Si l’on prend Amazon Prime Video, les abonnements de la plateforme sont disponibles dans 18 pays différents. Or tous les pays n’ont pas leur chaîne télé qui diffuse le basket cainri, et le package de droits streaming a vocation à combler ce manque. Vous connaissez la politique d’internationalisation d’Adam Silver, dans la continuité de celle de David Stern : plus la NBA s’exporte à l’étranger, mieux elle se porte. Avec la potentielle cession des droits streaming à Prime Video, elle met les pieds là où la barrière des chaînes télé nationales l’en empêchait.

Et sur la forme, à quoi s’attendre ?

On reprend l’idée d’une à deux rencontres de saison régulière par semaine, on y ajoute un duo de commentateurs populaires auprès de la communauté NBA dans le pays concerné, et on obtient le modèle de concurrence que vont essayer de développer les plateformes de streaming.

Tout le monde est gagnant : la plateforme propriétaire du package de droits streaming diversifiera son offre et essaiera de grapiller un plus gros package à chaque renégociation, la NBA touche un plus gros public, conserve l’unicité du NBA League Pass qui diffuse toutes les rencontres et gagne davantage en droits de diffusion grâce à cette division du package historique.

Sujet plein de spécificités, on a essayé de résumer le plus synthétiquement possible les raisons et conséquences que pourraient avoir ces négociations entre la NBA et les plateformes de streaming. Si on est encore à l’état embryonnaire des choses à l’heure actuelle, il ne faudra pas s’étonner si cela évolue de plus en plus réellement dans les mois à venir. À demain pour le même papier sur la LNB TV (non).

Source texte : Front Office Sports