J.R. Smith aka The GOAT, ça bouge pas : en cadeau, Top 5 maison de ses dingueries, parce qu’on aime Gérard de tout notre corps

9 septembre 2021, et un jour qui marque surtout l’anniversaire de notre grand maître à tous, Monsieur J.R. Smith. Alors qu’il doit être en train de fêter ça comme il se doit avec ses nouveaux potos de l’université, surtout un jour de soirée étudiante, on profite de l’occasion pour revenir sur cinq moments qui font de Gérard une légende du basketball.

5 – Avoir écopé de 50 000 dollars d’amende pour avoir défait les lacets d’un adversaire

5 janvier 2014, match entre les Knicks et les Mavs à Dallas. En fin de deuxième quart-temps, Dirk Nowitzki se prépare pour tirer un lancer-franc. J.R. Smith se place alors à côté de Shawn Marion pour le rebond. Malin comme un renard le Gérard, qui décide de se pencher et de… tirer discrètement sur les boucles de lacets de son adversaire. Si le jeu continue sans soucis, les caméras ont bien immortalisé le moment. Problème, la NBA n’a pas trop apprécié la petite blagounette et n’y va pas de main morte. Elle inflige à Gérard une amende de 50 000 dollars pour ce tirage de lacets, ça fait cher la blague.

4 – Avoir salué un adversaire en bord de terrain au lieu de défendre

30 novembre 2016, match entre les Cavs et les Bucks à Milwaukee. Au milieu du deuxième quart-temps, J.R. Smith aperçoit Jason Terry assis au bout du banc des Bucks. Avant la remise en jeu, il choisit d’aller saluer The JET, avec qui il avait eu un différend lors des Playoffs 2013. Le problème avait l’air résolu, serrage de mains entre les deux. « Salut, ça va ? » « La forme et toi ? « Tranquille. » C’est bien beau de se dire bonjour mais… le match avait repris et Gérard laissait alors ce bon vieux Tony Snell tout seul. Ballon dans la raquette, dunk facile. Sur l’action, on a pu entendre Tyronn Lue balancer un « Pu**in mais Gégé t’es où ? Tu discuteras après le match bordel », on se croirait à la buvette d’un terrain de foot amateur mais vous êtes bien sur un parquet NBA. Car tout est possible avec notre ami.

3 – Etre suspendu un match pour avoir balancé un bol de soupe sur son assistant coach

Gérard n’a vraiment pas de limites dans la connerie. En 2018, il écope d’une suspension par sa franchise des Cleveland Cavaliers pour une raison impossible à imaginer. En effet, il sera suspendu un match pour avoir balancé… un bol de soupe à son assistant coach de l’époque Damon Jones. Première question qui nous vient à l’esprit : que faisait J.R. Smith avec un bol de soupe ? D’ailleurs, suite à cette dinguerie, sur Twitter les fans se sont longtemps demandé quel était le goût de cette fameuse soupe. Ensuite, toute personne rationnelle doit se demander : que se passe-t-il dans le cerveau d’une personne pour qu’il lance un bol de soupe sur quelqu’un ? Eh bien pour Gérard, on est simplement dans le quotidien.

2 – Avoir passé tout un été sans porter de tee-shirt

Eté 2016, les Cavaliers viennent d’être sacrés champion NBA en remontant un 3-1 lead face aux Warriors grâce à LeBron James, Kyrie Irving, Kevin Love et… J.R. Smith. Notre Gégé est donc champion et décroche sa première bague (il en obtiendra une seconde avec les Lakers en 2020). Il atteint le Graal pour tout basketteur, toucher de ses propres doigts le trophée Larry O’Brien. Sauf qu’il va plus le toucher avec son torse qu’avec ses mains. Dès le début des célébrations du titre, Gérard fait tomber le tee-shirt et il ne le remettra pas avant un bon bout de temps. Dans les vestiaires, pas besoin. Lors de la parade dans les rues de Cleveland, inutile. En soirée en boite de nuit, non, les filles doivent admirer ses tatouages. C’est seulement à la Maison-Blanche, que l’on retrouva Jean-René habillé avec un joli costard, Barack Obama lui faisant d’ailleurs la remarque à propos de ce goût nouveau pour la nudité. GOAT.

1 – Le jour où il a oublié le score en pleines Finales NBA

Et oui, vous l’attendiez tous. C’est l’ACTION qui a fait véritablement rentrer Gérard dans la légende. Game 1 des Finales NBA 2018 face aux Warriors de Curry, Durant et consorts, les Cavaliers sont encore dans le match grâce à un LeBron James sur une autre planète. 107 partout, 5 secondes à jouer, lancer-franc pour George Hill, raté, rebond pour J.R. Smith, et la suite appartient à la légende. Dans un scénario parfait, il n’avait plus qu’à s’élever pour glisser le ballon dans le cercle et offrir la victoire à son équipe. Sauf qu’il va s’enfuir avec le ballon loin du panier pendant que tous ses coéquipiers lui hurlent dessus. Le chrono tourne, le buzzer retentit, fin du match, prolongation, victoire tranquille des Warriors. Gégé avait donc oublié le score, en plein money-time des Finales NBA, et LeBron se demande encore aujourd’hui comme il a fait après avoir été la deuxième star de l’un des memes les plus viraux de l’histoire.

Bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive. On vous attend d’ailleurs dans les commentaires pour donner vos moments préférés de Gérard parce qu’il en existe des dizaines. Bourdes, débordement, gaffes, excès où même une action d’éclat, chacun garde en tête des moments de légende avec J.R. Smith. Allez, happy birthday to you Gégé !