Damian Lillard exprime sa détermination à repartir avec Portland : c’est bon Dame, chaque année c’est la même

Pas mal de bruits tournaient autour de l’avenir de Damian Lillard ces dernières semaines. La star de Portland a remis les choses en place, il a confirmé qu’il repartirait avec les Blazers. En même temps, quelques jours après son mariage, logique que Dame mise sur la fidélité.

Rien de mieux que l’avis du principal intéressé pour clarifier une bonne fois pour toutes la situation. Avec beaucoup de spéculations concernant sa situation aux Portland Trail Blazers durant l’intersaison, Damian Lillard a mis les choses au clair à trois semaines du début du camp d’entraînement. Sur son compte Instagram, il a posté une publication assez explicite au sujet de la saison à venir. Le meneur a accompagné une photo de lui au milieu des fans de quelques mots assez forts : « Back for more … #Ripcity is my city ». Pour les plus mauvais en anglais – vraiment les très mauvais – on vous fait la traduction rapide : « De retour pour plus … #Ripcity est ma ville ». Dame s’apprête donc à revenir sous le maillot des Blazers pour démarrer une nouvelle saison. Les fans peuvent souffler, tout l’État de l’Oregon est soulagé. La star reste en ville, le Dame Time va continuer d’enflammer le Moda Center. Pas de départ de prévu donc… pour l’instant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Damian Lillard (@damianlillard)

Drafté par Portland en 2012, Damian Lillard va entamer déjà sa dixième saison en NBA. Mais malgré la grande fidélité du bonhomme, l’été fut assez houleux dans l’Oregon. Après une nouvelle élimination prématurée en Playoffs et une saison où les Blazers n’ont pas franchement répondu aux attentes, la direction a fait des choix. Bye Bye Terry Stotts, place à Chauncey Billups pour diriger l’équipe. Après neuf saisons d’espérance mais sans titre NBA, il fallait passer à autre chose. Dame n’a toujours pas eu sa bague, et il aimerait par-dessus tout la décrocher avec les Blazers. Sauf qu’au fur et à mesure des déceptions, les rumeurs autour de Dame D.O.L.L.A. ont été de plus en plus nombreuses durant l’intersaison 2021. Surtout lorsque la seule vraie recrue de ton été se nomme Larry Nance Jr. (désolé Cody Zeller). Si l’ancien des Cavs peut clairement apporter quelque chose aux Blazers, difficile d’être satisfait pour une franchise qui peine à passer un cap pour rejoindre l’élite de l’Ouest. On imagine d’ailleurs la conversation entre Damian et ses dirigeants au retour des Jeux Olympiques, leur demandant ce qu’ils avaient bien foutu pendant tout ce temps. S’il a affirmé rester à Portland et qu’il souhaite donner une chance supplémentaire à cette équipe sous Billups, cela n’exclut pas du mouvement pour Lillard dans les mois et années à venir. Attention déjà à la prochaine trade deadline, si Portland traîne au classement. Vigilance également l’été prochain si la situation ne s’améliore pas, Damian pourrait avoir envie de demander son transfert et d’aller voir ailleurs. Mais bon, après, ça fait plusieurs années qu’on en parle et finalement, il reste à chaque fois.

Une décennie dans une même franchise, c’est beau. On le répète assez souvent, Damian Lillard fait encore partie de ces joueurs comme Steph Curry, Klay Thompson ou Bradley Beal qui ont toujours joué au même endroit. Respect, même si au contraire des Splash Bro, Dame n’est pas allé jusqu’au titre. Pas encore peut-être, car il compte bien s’accorder une nouvelle chance avec les Blazers cette saison. Fidèle le garçon !

Source texte : instagram Damian Lillard