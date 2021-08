J.R. Smith s’est inscrit à… l’Université pour se mettre… au golf : Lionel Messi n’a qu’à bien se tenir, elle est là l’info de la semaine

Il est réapparu !!!!!!!! J.R. Smith est de retour, pour vous jouer un mauvais tour. Finis les parquets, Gérard débarque sur les greens et… les bancs de high school. A 35 ans, l’idole du siècle a décidé de s’inscrire à l’université pour intégrer une équipe de golf. Kakamou, Kakamou, Kakamoulox !

L’info est tombée en début de nuit. Alors qu’il participait au Wyndham Championship, à Greensboro, en Caroline du Nord, J.R. Smith a balancé la bombe de la semaine. Et Leo Messi au PSG à côté c’est trois fois rien. Interrogé sur place par un journaliste, il a déclaré s’être inscrit à l’université de North Carolina A&T, université historiquement noire, dans le but de rejoindre l’équipe de golf des Aggies. Si son inscription à l’école est officielle, Gérard doit encore attendre une autorisation NCAA, qui doit valider son éligibilité pour jouer. Les règles NCAA stipulent qu’un athlète ne pourra pas être éligible s’il a déjà pratiqué ledit sport en professionnel, mais rien n’interdit à un ancien sportif pro de pratiquer un autre sport. De plus, J.R. Smith n’avait commencé aucun cursus universitaire et il n’est jamais allé à l’université (ah bon ?) car en 2004 au moment de sa draft, il était possible d’intégrer la NBA directement après le lycée. Quel alignement des planètes, la légende est en marche !

College signing day for @TheRealJRSmith. 🧢 The two-time @NBA champ is enrolling @NCATAggies with his sights set on the golf team. — PGA TOUR (@PGATOUR) August 11, 2021

« Very special. I can’t wait to be part of an HBCU Family. » great to talk with @TheRealJRSmith here at @WyndhamChamp Pro-Am. Smith is enrolling at @ncatsuaggies (went to NBA straight from HS) and hopes to get NCAA Clearance to play on the @NCATAGGIES Golf Team. @WFMY #wfmysports pic.twitter.com/GzWuiVb95Q — Brian Hall (@bhallwfmy) August 11, 2021

Après deux titres NBA (2016 avec les Cavs et 2020 avec les Lakers), Gérard a donc choisi de changer de sport. L’ancien 6th Man of the Year (2013) a reconnu avoir fait ce choix lors d’un petit voyage avec Ray Allen, et on n’ose même pas imaginer pas le nombre de verres de whisky descendus ce jour-là. Dès l’annonce de cette décision, son grand ami LeBron James s’est d’ailleurs empressé de le féliciter sur Instagram et, autre précision et pas des moindres, apportée par Adam Schefter d’ESPN, l’ami J.R. va désormais suivre un diplôme en études libérales. LOOOOOOOOOL. En débarquant en high school, Gérard recherche surtout les soirées étudiantes dans le campus et le Springbreak de fin d’année. Alors vivement les vidéos de Gérard complément brûlé en lendemain de soirée et nu sur un terrain de golf.

some of my video of @TheRealJRSmith on the putting green and the course during today’s Wyndham Championship Pro-Am. @WFMY #wfmysports pic.twitter.com/72VvOZotiQ — Brian Hall (@bhallwfmy) August 11, 2021

Justement, parlons en du golf. Si on peut admirer son put juste au-dessus, c’est peut-être le sport qui lui convient… le moins. Calme, concentration, équilibre, pas sûr que ces qualités conviennent à notre ami, déjà qu’il était compliqué pour Gérard de voir le score sur l’écran géant d’une salle NBA, rappelez-vous sa bourde all-time lors des Finales 2018. Comment va-t-il faire pour, ne serait-ce qu’apercevoir, le drapeau et le trou à 200 mètres ? Bonjour le délire et le seul avantage que l’on a trouvé dans la pratique du golf pour Monsieur J.R. Smith serait éventuellement le droit de porter des lunettes de soleil pour cacher ses yeux après les soirées trop arrosées de la veille.

On l’avait un peu perdu de vue depuis le titre des Lakers en octobre dernier, mais il est bien de retour. Après une carrière de basketteur (de GOAT), J.R. Smith décide donc de se lancer dans le golf. Tiger Woods (seul golfeur que l’on connaît) n’a qu’à bien se tenir. Imaginez un peu Gérard représentant les USA pour le golf à Paris 2024. Non, je déconne… Mais imaginez quand même.

