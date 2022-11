Mexico, candidat crédible pour accueillir une franchise NBA dans le futur ?

Ce n’est un secret pour personne, la NBA envisage une nouvelle extension dans les années à venir. Si on ne sait pas exactement quand, combien d’équipes ni où, un prétendant pose clairement sa candidature : le Mexique et sa capitale, Mexico. Ça vient de la bouche du vice-commissionnaire, ce n’est donc pas à prendre à la légère.

Quand on parle d’extension de la Ligue, on pense d’abord à deux villes. Seattle, d’abord, parce qu’elle a déjà connu une franchise, entre 1967 et 2008. Elle est devenue le Thunder et a déménagé à Oklahoma City, mais l’histoire est là, et les fans sont nostalgiques de l’époque Sonics. Las Vegas, ensuite. Là, pas vraiment d’histoire ou de popularité, mais plutôt des gros sous dans un marché potentiellement hyper lucratif. Et puis, quand LeBron James s’y met personnellement, ça donne forcément du poids à la candidature. Bon, cette extension ne devrait pas arriver tout de suite. Mais en attendant, d’autres candidats émergent : le Mexique et donc sa capitale, Mexico. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Mark Tatum, le père de Jayson Tatum , le vice-commissionnaire de la Ligue.

« Une expansion n’est pas encore à l’ordre du jour mais quand ce sera le cas, il est certain que Mexico sera une des villes à prendre en considération, comme d’autres grandes villes importantes d’Amérique du Nord. Deux grands problèmes émergent quand on parle d’expansion à l’étranger : les infrastructures et les déplacements. Mais Mexico a l’Arena CDMX […] et les déplacements ne seraient pas si longs, surtout pour les équipes texanes, les équipes floridiennes ou encore New Orleans par exemple. Depuis l’Arizona c’est en fait un vol assez court. Donc, c’est le genre de choses que nous prenons en considération, et pour ces raisons, vous devriez l’envisager. Mais, encore une fois, je dirais que ce n’est pas à l’ordre du jour. » – Mark Tatum via Andscape

Eh oui, Mexico connaît déjà bien la NBA. De nombreux matchs de pré-saison, et même de saison régulière, y ont été organisés. Le premier en octobre 1992, le prochain en décembre cette année. On sait comment faire tourner la machine. De plus, une équipe de G League, Los Capitanes, y joue déjà : Alfonzo McKinnie, Shabazz Napier ou encore Jahlil Okafor, que des grands noms pour une Dream Team à la sauce mexicaine. Bon, en tout cas, le Mexique, niveau voyage, ce n’est peut-être pas si dérangeant. Après tout, Mexico City – Cleveland, par exemple, c’est beaucoup moins long que Los Angeles – Boston. Et au-delà de ces considérations techniques, une expansion au Mexique poursuivrait la politique d’internationalisation de la Ligue. Une étape supplémentaire dans une stratégie démarrée par David Stern et poursuivie aujourd’hui par Adam Silver. Pas étonnant, donc, que le Mexique soit vu comme une réelle possibilité.

Et si la grande Ligue s’installait dans un troisième pays ? Le Mexique a tous les atouts pour accueillir sereinement la NBA, on y pense donc en cas d’éventuelle extension. Rien ne devrait être annoncé avant au moins 2024 et les nouvelles négociations entre joueurs et propriétaires, mais les favoris que sont Las Vegas et Seattle ont une nouvelle concurrente.