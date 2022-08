Cette fin de mois d’août est plutôt l’occasion de se chauffer avant le début d’un Euro (1er septembre) qui s’annonce incroyable en terme de niveau, mais on continue de garder un œil sur la NBA, évidemment. L’info du jour ? C’est évidemment le programme de la pré-saison qui a été dévoilé hier soir.

Les vrais fans le savent. Ce qu’ils savent ? C’est que la pré-saison nous offre chaque année une intensité dédoublée par rapport à la moyenne et des scénarios incroyables avec des beefs par dizaines entre les principales stars de la Ligue. Ça c’est ce qu’on aurait dit si on était des menteurs, parce qu’en réalité la pré-saison est évidemment davantage l’occasion pour les acteurs majeurs de la Grande Ligue… de se refamiliariser avec l’odeur des lattes, sous le regard bienveillant de coachs qui ont surtout comme ordre d’économiser leurs stars. 17 minutes de LeBron James par ci, 14 minutes de Giannis par là, vous voyez le genre et le meilleur dans tout ça reste peut-être le désintérêt total pour la victoire tant c’est la remise en forme collective qui prime au détriment du score. Pas rare d’ailleurs de voir deux équipes ouvrir complètement leur banc et faire entrer leur équipe C en plein quatrième quart alors que le score est de 92 partout, vous voyez l’genre.

Est-ce que ça nous dérange ? Absolument pas, disons qu’on regarde le premier quart et qu’on passe à un autre match, la stratégie est souvent payante. Et puis la saison précédente s’est terminée il y a plus de trois mois, certes on a eu droit à la Summer League, à la Drew League, au circuit Pro-Am et, surtout, on aura eu droit d’ici-là à l’EuroBasket, mais la NBA reste la NBA alors quand on nous propose de la NBA et beh on mange de la NBA, et au delà de l’importance sportive de ces matchs, ils sont au moins l’occasion de découvrir certains joueurs sous leurs nouveaux maillots. On pense à Rudy Gobert et son nouveau tatouage de loup (on attend celui de Johnny), on parle de John Wall avec les Clippers, de Dejounte Murray à Atlanta ou encore de Jalen Brunson à New York, avouez que ça donne envie en pleine période creuse.

La calendrier est en tout cas tombé et le programme nous offrira 70 matchs pendant deux semaines, avec notamment un Wizards – Warriors pour introduire, un gros Bucks – Grizzlies dès le lendemain et la présence de deux équipes internationales avec une équipe australienne et une autre venant d’Israël. Le Sixers – Nets du 3 octobre nous humecte déjà les babines avec la potentielle présence de Ben Simmons qui ferait son grand retour face à son ancienne franchise, seize mois après son dernier match de basket, les Bucks et les Hawks s’affronteront pour leur part le 8 octobre à Abu Dhabi, et les Warriors se cogneront deux fois les Wizards avant de pioncer cinq jours et affronter les Lakers et les Nuggets pour parfaire leur prépa.

The 2022 NBA preseason tips off Sept. 30 and ends Oct. 14. TNT will air a doubleheader on Oct. 4: DET-NYK & NOP-CHI ESPN will air five games, starting with a doubleheader on Oct. 6: MIN-LAL & MIA-BKN Full schedule: https://t.co/42L68Q0TbO Note: Game times listed are local pic.twitter.com/4jWE41TbBs — NBA Communications (@NBAPR) August 25, 2022



J-35 donc avant le début de cette pré-saison mais soyez tranquille, on ne va pas s’ennuyer d’ici-là. Parce qu’on ne sait pas si vous avez vu le Serbie-Grèce d’hier et en quelle mesure ça promet des soirées chaudes en septembre, mais on vous jure que vous ne verrez pas passer les trois prochaines semaines.