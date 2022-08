Les basketteurs européens qui s’exportent outre-Atlantique, ce n’est pas nouveau. Mais a-t-on vraiment déjà vu ce phénomène avec des joueurs d’un tel niveau ? Aujourd’hui, beaucoup de stars NBA proviennent du Vieux Continent. D’ailleurs, et pour le plus grand bonheur des fans de basket européen, toutes ces pointures – ou presque – devraient être présentes sur les parquets du prochain EuroBasket, du 1er au 18 septembre. L’occasion de passer en revue ce gratin.

Bon, on préfère prévenir direct, le but n’est pas de lister tous les NBAers présents à l’EuroBasket, du moins pas tout de suite. Alors remballez vos grands « Goga Bitadze y joue au golf ? » ou « Vlatko Cancan ça vous dit un truc ? », car on finira bien par y venir. Armez-vous seulement de patience. Ici, l’objectif est d’attirer votre attention sur le nombre et le niveau historiquement élevés de stars présentes à l’occasion de cet Euro 2022. Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic ou encore Rudy Gobert, tant de noms qui animent nos nuits de fans NBA. C’est bien simple, sur les quatre blazes cités, trois ont fini dans le Top 5 de la course au MVP, et Rudy a été nommé meilleur rebondeur. Plus que des stars, ces joueurs peuvent même être considérés comme des superstars, au même titre que les Damian Lillard ou Anthony Davis. Allez, si on chipote un peu, Gobzilla n’est pas vu comme un joueur d’une telle envergure par les ricains, mais son impact sur le jeu et son palmarès individuel parlent d’eux-mêmes.

Posez vous deux minutes pour tenter de répondre à la question suivante : qui, aujourd’hui en NBA, est vraiment plus fort que Giannis Antetokounmpo ou Nikola Jokic ? On ne dit pas que l’équation est insoluble, simplement qu’il va sérieusement falloir se creuser la tête pour trouver une liste claire et définie. Le premier cité est un monstre absolu, a été couronné champion en 2021, MVP en back-to-back, défenseur de l’année et sextuple All-Star. Un palmarès déjà long comme le bras, et l’exceptionnel banalisé puisque le Grec n’a pas quitté la discussion du meilleur joueur du monde depuis plusieurs années. C’est déjà lourd, mais ajoutez à cela un Nikola Jokic au sommet de son art – lui aussi MVP en titre depuis deux saisons et quadruple All-Star – et vous obtiendrez probablement deux des trois meilleurs joueurs de la Ligue à l’heure actuelle. Attention, vous pouvez parfaitement ne pas être d’accord là-dessus, mais force est de constater que les deux européens roulent la NBA depuis plusieurs saisons. En plus de ces grosses brutes, comment ne pas citer le génie Luka Doncic, fouteur de zbeul en chef dans la Grande Ligue et capable de retourner une série de Playoffs quasiment à lui tout seul. À seulement 23 ans, le petiot est déjà un incontournable du paysage américain et discute à la table des plus grands joueurs, au point d’être lui aussi cité dans les favoris au MVP pour la saison prochaine. Les Suns en ont eu un petit aperçu avant tout le monde.

Bon, des superstars, c’est très bien, mais il serait quand même dommage d’oublier les autres stars qui seront du voyage. On pense par exemple à Domantas Sabonis, deux fois All-Star et qui va tenter d’emmener sa Lituanie le plus loin possible, mais également à Goran Dragic, lui aussi All-Star en 2018, désormais lieutenant de Luka Doncic dans sa quête du Graal. Allez, pour chipoter un peu et même si ce ne sont pas vraiment des stars en NBA, des joueurs comme Danilo Gallinari, Evan Fournier, Dennis Schroder ou encore Jonas Valanciunas sont tous capables de foutre une quinzaine de pions par matchs dans la Grande Ligue. Plein de bons NBAers donc, réunis au même endroit, c’est très lourd. Le nombre de talents européens ne cesse de croître, et il faut quand même rappeler que tous ne seront pas de la partie. Parmi les gros noms manquants, on retiendra – pêle-mêle – Nikola Vucevic, Milos Teodosic, Nikola Mirotic ou encore Serge Ibaka.

En fait, ce qui marque avec cet EuroBasket 2022, c’est le rapport étonnamment élevé entre le nombre de stars présent et le niveau qui est le leur. Des grands joueurs lors d’un Euro, c’est du déjà vu. Lors de l’édition 2015 par exemple on pouvait trouver les frères Gasol, Tony Parker ou encore Dirk Nowitzki, mais tous ou presque étaient plutôt vieillissants et approchaient de la fin de carrière. Ici, c’est une bande de joyeux lurons, jeunes et proche de leur prime, qui s’apprêtent à débarquer. Eh oui, c’est toujours bon de le rappeler, mais Giannis et Jokic n’ont que 27 ans, Luka, 23 et seul Rudy a tout juste la trentaine. Des superstars dans la force de l’âge et prêtes à rouler sur la compétition, voilà la tendance qui se dessine au fur et à mesure et des éditions. Alors évidemment, tout ça va de paire avec l’évolution du basket européen et plus il y aura de stars EU tout court, plus l’EuroBasket sera fourni au fil des années. En attendant, cette version 2022 promet de belles rencontres tant le niveau semble élevé. Allez, plus que quelques jours à patienter.

Avec une telle concentration de top players, cet EuroBasket s’annonce totalement fou. Après avoir écrabouillé les Etats-Unis, nos superstars européennes vont se foutre sur la tronche pour tenter de grimper sur la plus haute marche du podium. Ici, on a plus qu’une envie, c’est que tout ça commence.

