Pour ceux qui auraient tendance à l’oublier, cette préparation à l’EuroBasket 2022 se court-circuite avec les qualifications pour… la Coupe du Monde 2023. On a ainsi vu la France faire danser la rumba à la République Tchèque mercredi soir, et dans le cadre de ces qualifs avait lieu hier un choc énorme entre deux des nations favorites au titre européen : la Grèce et la Serbie. Spoiler, le match fut absolument incroyable.

Ça n’avait rien d’un match amical et pour cause, la Serbie notamment avait grandement besoin d’une victoire pour se relancer au classement du Groupe I, pour l’instant dominé par la Lettonie, la Grèce et la Belgique. Les Serbes et la Turquie sont en embuscade car, oui, ce groupe est incroyablement dense et laissera sur le carreau une ou deux très grandes nations du basket mondial. Kristaps Porzingis avait fait le taf plus tôt face aux Turcs et les Serbes devaient donc impérativement s’imposer, aidés par quasiment 20 000 fans en fusion pour un premier record : celui de la plus grosse affluence jamais enregistrée pour un « simple » match de qualif, un record stationné à 14 500 depuis l’avant veille à l’AccorHotel Arena. Un premier record car un autre tombera dans la soirée, celui du plus grand nombre de points inscrits dans un cadre qualificatif mondial, record désormais propriété d’un certain… Giannis Antetokounmpo, auteur hier soir d’une pointe à 40 pions à 14/25 au tir.

Ça c’est pour les livres d’histoire, et sachez qu’au final et après une lutte terminée en prolongations, les Serbes ont finalement atteint leur objectif de victoire, non sans mal et grâce notamment à un Nikola Jokic lui aussi en grande forme. 29 points à 11/16, 8 rebonds, 6 passes, un shoot hallucinant dans le money time du temps réglementaire, et le génie du double MVP répondait alors à la puissance du Greek Freak, auteur toute la soirée de quelques coups de canon dont il a le secret. On pense alors le match plié à cet instant de la soirée mais Giannis oou le sniper presque maison Tyler Dorsey en décideront autrement pour nous offrir cinq minutes de rab…

[📺LIVE] 🏀 Qualification CDM FIBA 2023

🇷🇸🇬🇷 JOKIC EST COMPLETEMENT FOU !!!! QUEL SHOOT ! pic.twitter.com/kVzsKI06Ud — NBAextra (@NBAextra) August 25, 2022



Une victoire 100 à 94 après 45 minutes de très très très haut niveau, et une confrontation qui laisse à penser que cet Euro qui se profile pourrait se placer très haut dans l’histoire de cette compétition grâce à toutes ces giga-stars présentes et donc un plateau probablement plus relevé que jamais. Messieurs les Français le rêve est permis, mais il faudra jouer le meilleur basket de votre vie pour aller gratter une médaille.