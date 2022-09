Petite journée qui se termine entre Prague et Milan, avec une bonne partie des favoris qui a fait le boulot. Le genre de phrase qui aurait été différente si les Italiens n’étaient pas passés à côté de leur match face à l’Ukraine. A domicile. C’est moche.

Pologne – Israël : 85-76

– Israël : 85-76 Croatie – Estonie : 73-70

– Estonie : 73-70 Grande-Bretagne – Grèce : 77-93

: 77-93 République Tchèque – Pays-Bas : 88-80

– Pays-Bas : 88-80 Ukraine – Italie : 84-73

– Italie : 84-73 Serbie – Finlande : 100-70

On avait prévenu, cette journée avait peu de chances de rentrer dans la légende du basket européen. Heureusement pour le pitch (et malheureusement pour les Italiens), on aura quand même eu droit à notre upset du jour. L’Italie donc, vaincue en clôture de la journée face à l’Ukraine et donc pas loin d’être dans l’obligation de vaincre la Croatie demain pour ne pas se mettre dans une situation trop inconfortable dès les huitièmes, avec un cadeau empoisonné face à la Serbie pour être plus précis. Pourquoi la Serbie ? Car Nikola Jokic et ses potos ont déroulé à Prague face à de fragiles Finlandais et deux pieds, deux jambes et une oreille sur la première place, eux qui menaient déjà de 30 pions à la mi-temps, nous obligeant à zapper par inadvertance et à nous rendre compte que Kendji Jirac n’est peut-être pas le meilleur acteur de sa génération même s’il a l’air sympa. A noter également que la Grèce avait laissé Giannis Antetokounmpo au repopo face à la Grande-Bretagne, on va surveiller ça mais vive le load management, à noter pour finir que c’est l’éternel Sloukas qui a fait le taf en l’absence du Freak. Sinon ? Israël n’est plus invaincu après sa défaite face à la Pologne et les Tchèques ont battu les Pays-Bas, alors que les Croates en ont chié mais ont finalement battu ces mignons Estoniens grâce à des lancers décisifs dans le clutch. Allez zou, quelques images, quelques classements, et tous au lit avant une grosse journée demain.

🇨🇿 Jan Vesely gave Netherlands 🇳🇱 a 𝙑𝙀𝙍𝙔 𝙃𝘼𝙍𝘿 time! 24 PTS with 9/10 FG% 🔥#EuroBasket x @cz_basketball pic.twitter.com/f3YSr6MtRK — FIBA (@FIBA) September 5, 2022

🇬🇷 Kostas Sloukas took over against Great Britain 🎼 🏀21 pts

🍽️5 ast

🎯5 triples#EuroBasket x @HellenicBF pic.twitter.com/nBlnKq0GFX — FIBA (@FIBA) September 5, 2022

🇵🇱 AJ Slaughter was FEELING IT behind the arc against Israel 🌟 🪣 24 pts

🍽️ 5 ast

🎯 6 triples#EuroBasket pic.twitter.com/6JJUe4WeiX — FIBA (@FIBA) September 5, 2022

