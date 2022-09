Comme le dirait si bien Laurent Luyat, c’est l’heure de la bascule ! La bascule entre ces matchs de début de compétition lors desquels on se jauge, on se juge et on préchauffe et ces matchs quasi couperets de fin de phase qualificative, quand un succès peut vous envoyer en huitièmes de finale, quand un revers peut déjà briser vos rêves de gloire. Car s’il peut se passer mille scénarios aujourd’hui, sachez seulement que ce soir quelques certitudes seront nées des résultats de ce Day 6.

Le programme du jour :

13h30 : Belgique – Turquie

Les classements avant les matchs

Le match à ne pas louper

On en a choisi deux, soyons fou mais en même temps plus la fin de cette phase de groupe se rapproche plus les matchs vont commencer à de vrais barrages en vue des huitièmes. Aujourd’hui ? France – Bosnie évidemment, on vous en parle plus précisément ici, mais également deux matchs qui prendront des allures de petite finale. Dans le Groupe B l’Allemagne et la Slovénie se disputeront à 20h30 la première place de la poule, et si le perdant verra la France ou la Bosnie fondre sur lui, le vainqueur mettra un pied et demi sur le seed 1 et donc sur un huitième de finale logiquement plus tranquille, encore que. 15 000 Allemands survoltés, une sélection qui cartonne depuis cinq jours, pas sûr que tout ça fasse vraiment peur à Luka Doncic et sa bande mais quoiqu’il en soit celle de Franz Wagner a prouvé qu’elle pouvait battre tout le monde.

Trente minute et un peu plus au sud, à Milan, l’Italie et la Croatie tenteront de mettre la main presque définitivement sur la deuxième place du Groupe C, et ce malgré la défaite étrange des Transalpins hier face à l’Ukraine. Des Ukrainiens toujours invaincus et qui ont d’ailleurs validé leur qualif pour les huitièmes, celle-là fallait la voir venir, et pour les locaux transalpins il faudra donc A TOUT PRIX valider une deuxième victoire face aux Croates faute de quoi c’est une confrontation avec… la Serbie qui se profilera en sortie de poule. Face au trio de NBAers Saric / Bogdanovic / Zubac, les autochtones Simone Fontecchio, Achille Polonara, les deux Nicolo (Mannion et Melli) et Gigi Datome savent ce qu’ils ont à faire : enflammer Milan pour continuer à croire à un vrai parcours sur cet Euro. 21h, en toute fin de programme, immanquable !

Les enjeux principaux :

Tentons d’y voir un peu clair. Spoiler ? Ce ne sera pas facile de l’être. Dans le Groupe A, les vainqueurs respectifs de Belgique – Turquie et Montenegro – Espagne seront qualifiés, les perdants pas encore, alors que la Géorgie a l’occasion d’y croire encore telle Lara Fabian en tapant les Bulgares d’Aleksandar Vezenkov. Dans le Groupe B, l’Allemagne peut frapper un grand coup en enchainant une quatrième win en quatre matchs face à la Slovénie, alors que le vainqueur entre la France et la Bosnie fera un très grand pas vers le Top 3 de ce groupe. Enfin, alleluia peut-être, les Lituaniens pourraient remporter un match dans cet Euro, face à la Hongrie, et le contraire ferait tâche.

Dans le Groupe C ? Les Grecs paraissent tranquilles à la première place, à moins que l’Ukraine ne continue à étonner en prenant tout le monde à contre-pieds. Grèce – Ukraine à 17h, ce sera en tout cas la finale avant l’heure de ce groupe, alors que le duel entre Italiens et Croates offrira la chance à son vainqueur d’éviter très probablement la Serbie en huitièmes. On suivra également (absolument pas) Grande-Bretagne – Estonie, probable seule chance pour ces deux nations de gagner un match dans cet Euro. Dans le Groupe D pour finir, les Polonais pourraient valider sans trop de souci leur place dans le Top 3 puisqu’ils affrontent la Rabobank ou le PSV Eindhoven, on ne sait plus vraiment, alors que la Serbie tentera de continuer son sans -faute face à Deni Advjia et Israël. Dans le dernier match la République Tchèque et la Finlande s’offriront un match en mode « malheur aux vaincus » puisque le perdant verra de très près la cinquième place du groupe se profiler.

Pfiou, ça en fait des infos, mais on vous jure que demain à la même heure on aura un peu plus de visibilité sur la suite. Enfin on croit, enfin p’t’être. Allez, on espère que le placard et le frigo sont pleins, parce qu’on part donc dès 13h30 sur presque dix heures de basket non-stop. C’est quoi ça ? C’est le bonheur, tout simplement.