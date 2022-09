On est entrés dans le vif du sujet aujourd’hui, très clairement, et les émotions vécues lors du match face à la Slovénie ne nous donnent que plus envie d’enchainer le plus vite possible avec la journée de demain, durant laquelle ces messieurs Giannis ou Nikola tenteront peut-être d’aller titiller le nouveau record de Luka Doncic (voir ci-dessous). BREF, envoyez le résumé, ça serait bien d’aller dormir avant que le réveil sonne.

Les résultats du jour

Deux groupes seulement étaient concernés par la journée d’aujourd’hui MAIS pas pour autant qu’il y a moins de choses à raconter. Dans le Groupe A ? La « finale » du groupe a vu l’Espagne s’imposer, sale pléonasme, face à la Turquie d’un Cedi Osman en forme et d’un Alperen Sengun privé de dernier quart-temps à cause de ses fautes. Au final la Roja termine donc première de sa poule et affrontera… la Lituanie, victorieuse dans le Groupe B du match de la peur face à la Bosnie, éliminée par la même occasion malgré le gros tournoi du trio Nurkic / Musa / Roberson. Dans les autres matchs du Groupe A les Belges ont accéléré en fin de match pour mettre fin aux rêves bulgares, alors que le Montenegro a vaincu des Georgiens décidemment bien décevants sur cet Euro et qui terminent comme les Bulgares avec un bilan pas tip-top de 1-4.

Pour le reste vous l’avez sûrement vécu avec nous, de près ou de loin, l’Équipe de France est passée tout près de la win face à la Slovénie d’un Luka Doncic tout simplement pharaonique avec 47 points et un nouveau record de l’Euro. Rudy Gobert a postérisé salement le gamin mais les Bleus furent un peu juste et se voient donc attribués… la Turquie en huitièmes de finale, spoiler ce sera dur, spoiler ce sera samedi à 12h pile, comme Reichmann. Les Slovènes qui affronteront pour leur part les Belges et on se demande bien qui de Luka Doncic ou… des Belges marquera 50 points en premier, alors que le dernier huitième de finale opposera l’Allemagne, qui a torché la Hongrie, au Montenegro, pas favori mais qui possède une bonne gueule de déjoueur de pronostics.

Les classements

Le programme de demain