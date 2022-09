Nombreuses sont les frustrations au sortir de ce match perdu face à la Slovénie. Mais il y a aussi beaucoup de positif à tirer du match des Bleus, notamment le réveil d’Amath M’Baye, intronisé dans le 5 majeur à la place de Guerschon Yabusele, laissé au repos pour ce match. Une remise en confiance qui arrive au meilleur des moments, alors que les phases finales commencent samedi.

Après un début d’EuroBasket que l’on peut qualifier d’assez fantomatique, Amath a été responsabilisé aujourd’hui et il a été très précieux face à la Slovénie. À vrai dire, difficile de l’accabler pour son début d’Euro tant il jouait peu : 17 minutes cumulées sur les quatre premiers matchs, dont deux matchs où il n’est même pas rentré en jeu. Quel rendement sur ces 17 minutes ? 6 points à 2/4 aux tirs, 2 rebonds, 3 fautes et 1 perte de balle. Bref, pas grand chose à retenir, pas facile non plus d’être en rythme dans ces conditions. Mais Amath est un pro, et il l’a prouvé ce soir en étant exemplaire sur le terrain. Placé dans le 5 majeur par Vincent Collet, comme lors de la Coupe du Monde 2019 et cette fois-ci en remplacement de Guerschon Yabusele blessé la cuisse, le petit ailier-fort a parfaitement répondu présent, malgré un dunk raté qu’on aurait tous voulu voir fouetter le filet. Au final ? 13 points, 5 passes, 4 rebonds et une grosse activité défensive en 34 minutes. C’est un excellent signe pour lui et le groupe France, alors qu’il était quasiment sorti de la rotation. Quasiment pas sorti de la première mi-temps, M’Baye aura également claqué deux gros shoots en fin de match pour permettre aux Bleus de rester dedans.

Pour étoffer un peu cet hommage aux role players ? On peut également féliciter… Elie Okobo, pour qui le début de cet EuroBasket était très, très compliqué. Le nouvel arrière de l’AS Monaco, jusqu’à ce soir, avait joué au total 41 minutes, pour un rendement sincèrement médiocre : 6 points, 6 rebonds, 4 pertes de balles et 3 passes décisives. Non, pas en moyenne, en cumulé. On sait qu’Elie est un joueur qui fonctionne à la confiance, et il faut croire qu’elle était présente avec lui ce soir : avec sa papatte gauche il a rentré des gros tirs, et malgré quelques fails en fin de match quand les corps commençaient à être meurtris par les coups et l’enjeu, son réveil fut globalement une très bonne chose pour les Bleus et il finira la rencontre avec 11 points à 4/7 aux tirs dont un bon gros buzzer des familles avant la mi-temps, du genre de ceux qui te permettent d’aller pisser tranquille.

Évidemment, la défaite fait mal. Mais heureusement, ce match n’était pas éliminatoire et c’est important de tirer le positif de ce genre de défaite. Amath M’Baye et Elie Okobo, notamment, font partie des points positifs à retenir, tout comme ce DIABLE DE TARPEY. Impliqués et concentrés en défense comme en attaque, les deux hommes ont su rester prêts malgré des rôles flous et des situations pas forcément faciles à gérer. Ça donne de l’espoir pour la suite de la compétition, qui s’annonce corsée, et les Bleus auront plus que jamais besoin de ces seconds couteaux qui, on l’espère, ont fait le plein de confiance après ces belles performances.