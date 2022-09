La première partie du plateau des huitièmes de finale de l’EuroBasket est désormais connue, et le programme de samedi par la même occasion. Parmi les quatre matchs qui animeront la journée du 10 septembre, il y aura un Slovénie – Belgique à 14h45 du côté de Berlin.

Le champion d’Europe en titre a tenu son rang lors du premier tour de l’EuroBasket. Dans le groupe de la mort avec la Lituanie, la France et l’Allemagne, la Slovénie a finalement terminé première avec quatre victoires en cinq matchs. Et qui dit première place du Groupe B dit affrontement face au quatrième du Groupe A. Une place occupée par la Belgique, qui a bouclé son premier tour avec un bilan positif de trois victoires pour deux défaites. À leur tableau de chasse ? Une victoire contre la Géorgie, la Bulgarie et surtout l’Espagne dimanche dernier, la preuve que les Belges peuvent jouer les trouble-fêtes quand ils sont dans un bon jour. Et ils sont plusieurs à avoir déjà connu leur petit moment de gloire dans cette Euro. Jonathan Tabu a lâché un énorme game-winner lors de la première journée, Emmanuel Lecomte en a planté 20 contre la Roja, et le nouveau joueur de l’ASVEL Retin Obasohan a cartonné au cours du dernier match (25 points) pour assurer un bilan positif aux siens. Désormais, ils devront tous sortir le match de leur vie pour ne serait-ce qu’avoir une chance face à la Slovénie.

Parce qu’en face, y’a un mec aussi magique qu’insolent nommé Luka Doncic, qui semble actuellement sur une autre planète et qui peut quasiment vous battre à lui tout seul. L’Équipe de France est parfaitement placée pour en parler puisqu’elle vient de prendre la sauce ce mercredi avec 47 points pour le phénomène des Mavericks. Inutile de vous dire que s’il peut en planter 47 contre la France dans un match de l’Euro, il peut très bien battre le record all-time du… Belge Eddy Terrace (63) contre la Belgique s’il le veut vraiment. Néanmoins, ce ne sera probablement pas nécessaire au vu de la diff’ de niveau qui existe entre les deux équipes. D’un côté on a le champion d’Europe en titre qui fait logiquement partie des grands favoris pour gagner à nouveau l’EuroBasket, et de l’autre on a une nation qui cherche encore à se faire un minimum respecter sur la scène du basket international. En ce sens ce match représente une belle opportunité pour les Belges, mais c’est une affaire qui risque quand même d’être pliée assez rapidement.

Luka Doncic et ses potes ont obtenu un tirage favorable après avoir dominé le groupe de la mort, une juste récompense pour le champion d’Europe 2017. Le niveau de résistance de l’opposition devrait ainsi être bien moindre en huitième et à moins que les Slovènes s’endorment sur leurs lauriers, le suspense ne devrait pas s’incruster.