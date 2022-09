Victorieuse face à l’Équipe de France en fin d’après-midi, la Slovénie peut dire un grand merci à Luka Doncic. La star de la sélection a livré une prestation légendaire et historique pour offrir la première place du groupe B à son pays.

Déjà fabuleux pour calmer l’Allemagne hier, Luka Doncic a remis ça. Petit problème : ce sont nos Bleus qui ont cette fois servi de punching ball pour le prodige des Mavs. Est-ce que le natif de Ljubljana avait entouré cette date dans son agenda perso ? Suite au match perdu face à la France aux JO il y a un an, ça ne serait pas surprenant. Nous voilà donc avec un Lulu déchaîné qui écrase tout sur son passage. Sa performance du jour ? Immense, incroyable, indécente, monstrueuse, prenez l’adjectif que vous souhaitez et cela fonctionnera parfaitement. Les pénétrations, les fadeaways, les and one, les step back 3, les passes parfaites pour les coéquipiers démarqués, Doncic nous a offert l’intégrale de son répertoire. Il a pris plaisir à afficher les intérieurs français sur chaque switch en première période, il a aussi, évidemment, sorti quelques shoots qui sont plus proches de l’OVNI que de l’humain. Arrêtez tout !

Bien sûr, certains diront que l’arbitrage a offert quelques lancers supplémentaires à la star mais il faut rendre à Doncic ce qui appartient à Doncic : il a été extraordinaire. À chaque fois que les Bleus ont donné un coup de collier pour prendre le momentum, il a toujours été là pour calmer nos espoirs. Et dire qu’il n’a que 23 ans… Le cauchemar de la défense tricolore en quelques chiffres : 47 points, 7 rebonds, 5 passes, 15/23 au tir, 6/11 à trois points. C’est évidemment la meilleure perf sur cet EuroBasket 2022, c’est aussi un record sur l’ère moderne puisqu’il dépasse le Grec Nikos Galis, auteur de 46 points en 1983. Pour le record absolu, il appartient à Eddy Terrace, un Belge qui avait planté… 63 points en 1957. On le disait un peu embêté par un poignet, là il a fini le match avec la main droite bandé, et pourtant la magie du prodige reste la même. Sans doute que les perfs récentes de Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo à l’Euro lui ont offert une motivation supplémentaire. Un petit jeu de qui salira le plus son adversaire du jour en gros. Surprise par la Bosnie en début de tournoi, la Slovénie a donc rectifié le tir rapidement dans le sillage de son génial leader. Après l’Allemagne hier, c’est l’Équipe de France qui a dû mordre la poussière. De quoi aller chercher la première place du groupe et récupérer un adversaire très prenable en huitième de finale. Si Luka « Magic » reste à ce niveau, la quête d’un back-to-back pour la Slovénie peut vite devenir réalité.

Luka Doncic a été injouable face aux Bleus et il remplit par la même occasion les bouquins d’histoire de l’EuroBasket. On souhaite bon courage à ceux qui seront sur sa route en huitièmes de finale.