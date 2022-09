Tout juste battue par la Slovénie (88-82), l‘Équipe de France a connu sa deuxième défaite et les Bleus terminent ainsi à la troisième place du Groupe B, derrière la Slovénie et l’Allemagne. Désormais, les phases de groupe sont finies et il va falloir se concentrer sur la suite. Une suite qui ne s’annonce pas facile puisqu’en huitième, les Bleus seront opposés à la Turquie de Cedi Osman, Furkan Korkmaz et Alperen Sengun.

La France aura pourtant tout tenté mais le champion d’Europe en titre – et surtout Luka Doncic – était trop fort. Troisième place au final donc dans le Groupe B aka le groupe de la mort (qui n’aura pas volé son nom) derrière des Slovènes au-dessus de la mêlée et des Allemands ultra soudés et poussés par leur public. Nos Tricolores peuvent nourrir quelques regrets après une entrée en matière ratée contre la Mannschaft ainsi qu’un money-time assez crado contre la Slovénie, mais les choses sont ce qu’elles sont et désormais, il va falloir se remettre la tête à l’endroit avant d’affronter la Turquie en huitième de finale.

En terminant à la deuxième place du Groupe A après leur défaite face à l’Espagne, les Turcs étaient de toute façon assurés de se coltiner un gros morceau. Finalement, ce ne sera ni Luka Doncic, ni Dennis Schroder mais bel et bien Evan Fournier et ses potes. Après le Lituanie – Espagne officialisé cet après-midi, ce France – Turquie est donc la deuxième affiche des huitièmes de finale qui se révèle. Une opposition assez équilibrée, où nos Bleus partent tout de même favoris sur le papier. Mais n’allons pas trop vite en besogne, où le terrain se chargera vite de rétablir la vérité. Pour suivre le match, ce sera ce samedi du côté de Berlin mais l’heure reste encore à déterminer. D’ailleurs, la bonne nouvelle du jour est sans doute là : la rencontre sera bien évidemment commentée en direct sur la chaîne YouTube de TrashTalk, alors on vous attend nombreux.

La France affrontera donc la Turquie, ce samedi, pour les 8èmes de l’EuroBasket 2022. Ce match sera commenté, en direct, sur la chaîne YouTube de TrashTalk. 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 7, 2022

Annulez tout ce qui vous aviez de prévu ce samedi, car ce France – Turquie est absolument immanquable. Après l’échec de 2017, nos Bleus ont cette fois un vrai coup à jouer pour aller plus loin dans la compétition. Objectif désormais : oublier la Slovénie et se préparer au mieux pour affronter les Turcs.