Les phases de groupe de cet EuroBasket commencent à toucher à leur fin, et en vue des choses sérieuses, il est temps de commencer à marquer son territoire. France et Slovénie avaient ce même objectif en commun pour ce cinquième match des phases de poules, qui se déroulait à Cologne.

Vous voulez un remake de la dernière demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo entre la France et la Slovénie, bah vous avez un remake de la dernière demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo entre la France et la Slovénie. Certes, le spectre du contre de Nicolas Batum est encore présent dans le crâne de Luka Doncic, sauf que ce sont bien les Slovènes qui sont champions d’Europe en titre. Chaque équipe veut faire valoir son rang, et à ce petit jeu-là, les Bleus ont été trop justes, jamais aidés par leur irrégularité, leurs pertes de balles évitables, mais aussi un bon gros apéro d’avant-match organisé par les hommes en gris quelques minutes avant le coup d’envoi, lors duquel le premier individu qui se faisait surprendre en train de boire un soft se voyait obligé de prendre la porte. En attendant, on va s’envoyer les notes de ce choc au sommet.

Pour le récap plus sérieux du match, c’est par ici

# France

Rudy Gobert (7) : Gobzilla tient son match référence de l’EuroBasket 2022 en attaque pour le moment. Très sollicité sous les panneaux, et auteur d’un gros poster sur Luka Doncic, « la Gobe » a malheureusement péché sur la ligne de réparation, et a parfois servi de labrador à Luka. Difficile de le lui reprocher toutefois

CE DUNK DE RUDY GOBERT 💀💀💀💀💀💀💀💀💀pic.twitter.com/6KXRg7OGPw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 7, 2022

Amath M’Baye (6) : la mise au repos de Guerschon Yabusele pour un pépin physique à la cuisse lui a permis de se montrer. Amath M’Baye a saisi cette opportunité en offrant une belle alternative au natif de Dreux. Capable d’étirer la défense comme de jouer des coudes sous les panneaux. K-Amath-é !

Terry Tarpey (5) : quelques banderilles à 3-points qui ont fait claquer les filets. Quelque part, c’est normal quand on s’appelle Tarpey. Et toujours une sacrée défense, vraiment les barbelés dressés en 2024 avec Nico Batum vont être salement agressifs, faudra prévoir son vaccin contre le tétanos.

Evan Fournier (6) : toujours présent lorsqu’il faut porter les Bleus dans les moments chauds, il manque encore de constance dans un même match. Evan Fournier a tout tenté, malheureusement, il a fallu composer avec un homme tout rose énervé et des hommes tout gris pas très commodes. Le sang chaud des z’Hommes a pris le dessus en fin de match.

Andrew Albicy (5) : une défense du futur pour le sosie capillaire de Future. Sauf qu’Andrew sait bien gérer les gosses, lui.

Thomas Heurtel (5,5) : à l’aise à la distribution de caviars. Toutefois, ce joueur est si imprévisible. D’une action à l’autre, on peut avoir envie de lui embrasser les pieds comme les lui casser. Bientôt, la roulette russe s’appellera le jeu du Thomas Heurtel.

Elie Okobo (6) : Pas besoin de remplir un Stade de France pour être le meilleur Elie de la semaine. Son coup de chaud a fait du bien, mais son airball et sa perte de balle cruciale viennent ternir sa partition. Si vous allez aux toilettes publiques avec une grosse trace de frein, c’était sûrement lui avant.

Timothé Luwawu-Cabarrot (3,5) : s’il voulait une Femme Like U, Timothé Luwawu-Kmaro ne l’a probablement pas trouvée au cours de ce match. Trop d’hésitations et pas assez de réussite pour TLC, qui n’a pas eu ce gamebreaker escompté qui peut survenir lorsqu’une demoiselle zieute ton match.

Moustapha Fall (5) : peu de temps de jeu à se mettre sous la dent pour Fall, en même temps on est encore en été.

Vincent Poirier (4) : très vite sorti de son match à cause d’une faute anti-sportive, cette dernière est probablement planquée avec Xavier Dupont de Ligonnès.

Slovénie

Ziga Dimec (4,5) : 0 tir tenté en 17 minutes. Le frérot a fait du cardio ce soir, on connaît au moins Dimec dans la salle qui auraient plus shooté que lui ce soir.

Vlatko Cancar (6) : pas le Slovène le plus en vue du match (normal quand on est le coéquipier de l’autre fou des Mavs), il a toutefois mis le shoot qui a scellé la victoire des siens avec une belle filoche. Un artisan de la qualité comme Poltronè Sofa les aime.

Jaka Blazic (5) : n’a pas marqué non plus mais au moins il a tenté sa chance. Après, ça sert à quoi de marquer dans cette équipe ? Jamais besoin.

Goran Dragic (6,5) : le désormais lieutenant de Luka a fait parler sa patte gauche pour emmerder comme il se doit les Bleus. Le Dragon, en plus de sa belle palette offensive a sorti sa plus belle chemise dragon pour éblouir ses adversaires.

Luka Doncic (9,5) : on va prendre le bénéfice du doute, pour dire que personne n’est parfait, mais cet homme vient de taper la deuxième plus grosse marque de l’histoire dans un EuroBasket. 47 points, le tout avec le teint rose de Kevin de Bruyne, l’amour de la chicha de Naps, et le physique de Jul. Oui, Luka Doncic, c’est « la zone en personne ».

Tous les angles du shoot complètement DINGUE de Luka Doncic. De la sorcellerie.pic.twitter.com/FwxDpSgYma — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 7, 2022

Zoran Dragic (5,5) : un bon petit match dans le sillage de son frère. Moins en vue, mais tout de même présent. Va quand même dire dans le vestiaire « de toute façon vous préférez mon frère », et il n’aura pas tort.

Edo Muric (5,5) : Pas une réussite exceptionnelle aux tirs mais tout de même un apport au scoring. Avec ses briques, il a construit un Muric.

Klemen Prepelic (5) : le rédacteur de cet article trouve qu’il s’agit d’un beau prénom déjà. Ensuite, les arceaux trouvent que ce n’est pas un excellent tireur.

Ziga Samar (5) : 21 secondes de jeu à peine, soit plus que toi lors de ton dernier match.

Voilà voilà, défaite cruelle mais il faut l’accepter face à la version de plus de 2 mètres de Kevin De Bruyne. Il faut désormais vite se reconcentrer pour venir à bout de la Turquie en huitième de finale.