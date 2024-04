À désormais quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, on ne connaît toujours pas l’identité des athlètes qui seront les porte-drapeaux (il y en aura deux) de la délégation française. Rudy Gobert s’est porté candidat.

Rudy Gobert portera-t-il le drapeau français lors de la cérémonie d’ouverture ? Il faudra attendre le 12 juillet et l’annonce des deux porte-drapeaux tricolores (un chez les garçons, un chez les filles) pour avoir la réponse. Le pivot des Wolves, encore très bon la nuit dernière, a en tout cas fait acte de candidature via ses propos au journal le Monde.

“Bien sûr, je postule, j’en ai toujours rêvé et ce serait un honneur incroyable. Je me suis toujours dévoué à l’équipe de France et ce serait une nouvelle façon de représenter le pays.”

Si Rudy venait à être choisi, il serait alors le premier basketteur français à obtenir ce privilège. Il n’est néanmoins pas le seul en course et d’autres athlètes comme le nageur Florent Manaudou ou le perchiste Renaud Lavillenie pourraient lui griller la politesse. On n’oublie pas non plus Nicolas Batum, dont ça sera la dernière olympiade et la dernière compétition en Bleu. Le capitaine de l’Équipe de France de Basket n’a pas encore annoncé s’il était candidat pour le poste mais son profil ferait sens. Il est déjà certain qu’il ne s’agira pas de Victor Wembanyama puisque le porte-drapeau de la délégation tricolore doit déjà avoir disputé une olympiade et la pépite des Spurs jouera son premier tournoi international cet été.

Les critères pour être porte-drapeau sont notamment :

Ne pas l’avoir été dans le passé

Avoir déjà été aux JO

Respecter les valeurs éthiques / intégrité

Ne pas avoir deux porte-drapeaux issus du même sport

À noter que les porte-drapeaux ne seront pas choisis par les dirigeants du sport français mais par un vote des athlètes sélectionnés pour les JO, leurs pairs olympiens.

Source : le Monde