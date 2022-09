En plantant 47 pions face aux Bleus hier soir, Luka Doncic a dépoussiéré le livre des records de l’EuroBasket pour se poser à la deuxième place des plus grandes perfs all-time de la compétition. Dirk Nowitzki, Nikos Galis, Nenas Markovic… ils sont tous dans le rétro, sauf un.

On s’excuse d’entrée pour remettre le couteau dans la plaie, mais comment ne pas revenir une nouvelle fois sur l’incroyable festival de Luka Magic, qui a surpassé hier soir certains des plus grands noms du basket international. Quand ça discute scoring sur le Vieux Continent, le blaze de Nikos Galis n’est jamais bien loin vu qu’on parle quand même d’un homme qui est globalement considéré comme le meilleur marqueur de l’histoire du basket européen. Sur les dix plus grandes performances offensives jamais réalisées lors de l’EuroBasket, quatre appartiennent à Nick The Greek : 46 points contre la Suède en juin 1983, 45 face à l’Union Soviétique en juin 1989, 44 contre la Roumanie et la Yougoslavie deux années plus tôt. Une véritable gâchette que Luka vient donc tout juste de surpasser. Quand vous dépassez d’une manière ou d’une autre Nikos Galis au scoring, c’est que vous venez de réaliser quelque chose d’incroyable. On est malheureusement bien placés pour en parler. Hier soir, Doncic a également réalisé la plus grande performance dans un EuroBasket au cours du XXIe siècle. Le précédent record appartenait à la légende des Mavs Dirk Nowitzki, qui était monté jusqu’à 43 de fièvre en septembre 2001 et que Giannis Antetokounmpo a failli dépasser il y a à peine quelques jours. C’est finalement la nouvelle star de Dallas qui s’en est occupé.

Les 10 plus grandes performances de l’histoire de l’EuroBasket

Eddy Terrace, 63 points (juin 1957) Luka Doncic, 47 points (septembre 2022) Nikos Galis, 46 points (juin 1983) Nikos Galis, 45 points (juin 1989) Miki Berkowitz, 44 points (juin 1975) Nikos Galis, 44 points (juin 1987) Nikos Galis, 44 points (juin 1987) Doron Jamchy, 44 points (juin 1987) Nenas Markovic, 44 points (juin 1997) Emiliano Rodriguez, 43 points (octobre 1967)

Le seul à avoir résisté à la vague Luka Doncic, c’est Eddy Terrace. On évitera les jeux de mots douteux sur son nom, par contre son jeu n’avait lui rien de douteux à l’époque. Dans les années 1950 et dans la première partie des sixties, l’arrière belge de la Royale Union Saint Gilloise (paix à son âme) martyrisait les défenses et l’EuroBasket 1957 représente son plus beau fait d’armes. Très discret lors du premier tour de la compétition où la Belgique a terminé dernière de son groupe avec trois défaites en trois rencontres, Eddy Terrace a véritablement explosé au cours des matchs de classement qui ont suivi : 29 points contre la Turquie, 25 contre l’Autriche, 24 contre la Finlande, 40 points contre l’Ecosse et surtout… 63 lors de la dernière journée face à l’Albanie (à savoir 15 de plus que l’adversaire, oklm), record all-time qui tient toujours. Des perfs absolument sensationnelles qui permettront à la Belgique de remporter quand même quatre matchs au cours de la compétition, compétition au terme de laquelle Eddy Terrace sera nommé meilleur scoreur avec 24,4 points par match.

Le record d’Eddy Terrace a longtemps semblé intouchable, tant atteindre les 60 pions dans un match FIBA de 40 minutes paraît impossible dans l’ère moderne. Mais quand vous avez des zinzins comme Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic qui participent aujourd’hui à l’Euro, aucune barre ne semble infranchissable.

Source stats : FIBA