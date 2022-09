Vous l’avez probablement vécu avec nous hier après-midi, Luka Doncic a pris la défense française et il en a fait un véritable torchon. A la clé ? Une victoire slovène et un nouveau record all-time de puntos marqué dans un EuroBasket joué en intérieur. Rien de plus logique dans ces cas-là de se refaire les images d’une telle démo, parce qu’ici on est quand même un peu maso sur les bords.

L’histoire commence avec un début de match ultra-difficile pour la Slovénie, lors duquel l’Équipe de France pose d’incroyables barbelés et promet l’enfer à Luka et ses sauces. La suite ? Luka n’est pas d’accord et commence un festival historique, qu’une ouverture de crâne involontaire de la part de Vincent Poirier ne stoppera pas, que seul le buzzer final arrivera à stopper. Une prière incroyable balancée au premier quart-temps, des step-backs à en vomir, tout un pays sur ses épaules et si Rudy Gobert punira le sale mioche en lui écrasant le poster de l’Euro sur la trogne, au final c’est bien Luka Doncic qui a pris la France pour en faire des confettis. Jamais personne n’avait scoré autant dans un match de l’Euro, Nick Galis est dans le rétro et les 63 pions du Belge Eddy Terrace avait été scorés sur un city-stade donc ça ne compte pas. 47 points, 7 rebonds, 5 passes et 14 insultes en slovène, insupportable Doncic dans le fond comme dans la forme, au moins aussi indéfendable qu’insupportable.

On se souvient encore très bien du France – Slovénie de Tokyo ? On se souviendra très longtemps du France – Slovénie de Cologne et ce, grâce (ou à cause) de ce filou de Luka, blondinet boursouflé de 23 piges et déjà parmi les plus grands basketteurs de l’histoire. Tout va trop vite.