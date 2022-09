Une semaine après le début de l’EuroBasket 2022, le premier tour de la compétition va se terminer ce jeudi avec les équipes du Groupe D qui s’affrontent. Si la Serbie de Nikola Jokic devrait tranquillement valider sa place de leader, derrière il y a beaucoup moins de certitudes. Alors par ici les différents scénarios du jour.

Les matchs du jour

14h : Finlande – Pays-Bas

Finlande – Pays-Bas 17h30 : République Tchèque – Israël

République Tchèque – Israël 21h : Serbie – Pologne

Le classement

Ce qu’il peut se passer

Tout en haut, la Serbie représente comme prévu le rouleau compresseur du groupe mais elle aura besoin d’une dernière victoire contre la Pologne pour sécuriser sa première place. Sur le papier c’est la finale de la poule, sur le terrain ce sera probablement une formalité. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, la Finlande de Lauri Markkanen (victorieuse de la République Tchèque et de la Pologne) devrait quant à elle terminer avec un bilan positif après son match contre les Pays-Bas. Au final, la rencontre à ne pas rater dans cette dernière journée du Groupe D, c’est le République Tchèque – Israël. Déjà parce que le vainqueur obtiendra le dernier ticket qualificatif pour les huitièmes, et ensuite parce que ça va jouer sur l’ensemble du classement. Si on suit la logique et que la Pologne et la Finlande terminent bien avec un bilan de 3-2, Israël prendra la troisième place en cas de victoire, derrière les Finlandais mais devant les Polonais. En cas de victoire de la République Tchèque par contre (en maintenant les victoires probables de la Serbie et de la Finlande), le classement sera le suivant : 1) Serbie 2) Finlande 3) Pologne 4) République Tchèque.

La grosse question : Deni Avdija prêt à mener les siens à l’étage supérieur ?

On aurait pu se demander si Nikola Jokic terminera avec une ligne de stats de 28-14-8 en 15 minutes mais le principal enjeu de cette dernière journée concerne évidemment l’opposition entre la République Tchèque et Israël. On l’a dit juste au-dessus, le vainqueur gagnera sa place en huitièmes de finale de l’EuroBasket, tandis que le perdant pourra faire ses valises pour rentrer à la maison. Forcément, les yeux seront rivés sur la pépite des Wizards Deni Avdija, auteur notamment d’un début d’Euro XXL avant de redescendre sur terre. Ce jeudi, Avdija devra montrer qu’il possède les épaules pour rebondir et porter sa nation au tour suivant. En face de lui il y aura néanmoins l’environnement hostile de Prague et quelques noms sympathiques (Tomas Satoransky et Jan Vesely notamment) qui auront à cœur de montrer que son heure n’est pas encore venue.

Une victoire de la Finlande, la Serbie qui assure la première place du groupe, et un gros duel entre la République Tchèque et Israël pour espérer jouer les huitièmes. Voilà ce qui nous attend ce jeudi du côté de l’O2 Arena de Prague. Rendez-vous dès 14h pour le lancement des hostilités.