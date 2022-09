Le dernier quart de finale de l’EuroBasket vient de livrer son verdict. Et comme attendu, la Grèce de Giannis Antetokounmpo a disposé de valeureux Tchèques, qui n’ont jamais rien lâché mais qui ont dû rendre les armes dans le dernier quart-temps.

Le boxscore de ce dernier huitième de finale ? C’est juste là

Ce sont effectivement les Grecs qui démarrent ce match tambour battant. Un 11-2 savamment orchestré par Nick Calathes à la baguette, et Giorgios Papagiannis à la finition. La défense des Hellènes est bien en place, et il faut un grand Jan Vesely, auteur de 21 points à 10/13 aux tirs, dont les 6 premiers points tchèques, pour empêcher son équipe de couler totalement. Toutefois, l’écart va se resserrer au fil du premier quart-temps, grâce à Vesely notamment. Mais également grâce à Tomas Satoransky qui, on le rappelle, est visiblement le meilleur meneur de l’histoire du basket FIBA et qui a distribué pas moins de 17 offrandes sur ce match, soit le plus gros total depuis que la FIBA collecte cette statistique. Les Tchèques repassent même devant de façon furtive, mais Papapetrou ne l’entend pas de cette oreille et permet à sa team de recoller. Les deux équipes sont au coude à coude à l’issue du premier quart-temps sur le score de 20 partout. Spoiler, vous ne verrez jamais plus de 6 points d’écart sur le deuxième et le troisième quart-temps, c’est dire à quel point les deux formations se rendent coup pour coup.

Le quatrième quart-temps était bien parti pour ressembler aux précédents, sauf qu’à l’époque, Giannis Antetokounmpo faisait la sieste, laissant (sans grand succès) son frère Thanasis gérer l’honneur de la famax. Et voyant que ça allait être plutôt compliqué, Giannis a pris les choses en main, que ce soit en attaque ou en défense (il a d’assez grandes mains pour les deux). Dans son style caractéristique, le colosse des Bucks a joué des coudes sous les panneaux, distribué pour ses coéquipiers, trouvé la faille dans la défense tchèque… Bref, il a sorti les 400 coups. Jusque là tout allait encore pas trop mal pour les coéquipiers de Sato, sauf qu’au moment où le Greek Freak a commencé à rentrer ses tirs de loin, il n’y avait plus grand chose à faire. Ayant commencé à 0/6 depuis la terrasse de la villa de Dirk Nowitzki, il a ensuite converti ses deux dernières tentatives du match pour fermer la boutique et envoyer ses coéquipiers en quarts. Giannis n’avait scoré que 4 points en première mi-temps, il termine la partie avec 27 unités, agrémentées de 10 rebonds et 5 passes décisives. Du grand Mendes encore.

Score final : 94-88 pour la Grèce donc, et enfin un match qui ne finit pas à 94-86 aujourd’hui. Fin de parcours pour cette belle équipe tchèque et ce sont les Grecs qui auront le loisir d’affronter l’Allemagne, le pays hôte de ces phases finales. Demain ? Repos !