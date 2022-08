Sale nouvelle que celle ci pour les fans de basket en République Tchèque. Star de la sélection, Tomas Satoransky s’est blessé à la cheville droite lors de la défaite des siens face à l’Allemagne vendredi en match amical. À une grosse dizaine de jours du début d’un EuroBasket en partie joué à la maison, ça la fout quand même plus mal, on ne va pas se mentir.

Il devait être la menace numéro 1 des Bleus lors du match contre la République Tchèque qui se tiendra ce mercredi à l’Accor Arena. Il ne sera finalement pas de la partie. Allez, c’est qu’un match de préparation donc c’est pas la fin des haricots… ouais mais si en fait, car en se blessant à la cheville droite face aux Allemands vendredi dernier, Tomas Satoransky a jeté malgré lui un voile funeste sur ses chances de disputer l’EuroBasket à venir. Le diagnostic du staff médical, après les examens ? Pas de fracture, mais une entorse sévère qui devrait – selon les premières estimations – mettre un mois à se soigner. Vous l’aurez compris, il sera trop tard pour jouer l’Euro. À la maison pour la phase de poules, les Tchèques encaissent donc un véritable coup dur puisque Satoransky était le leader de cette équipe. Passé par la NBA entre 2016 et 2022, le meneur était l’élément central du groupe, initiant la création du jeu et étant aussi la principale solution offensive. Selon des médias locaux, il est resté à Prague pour se soigner, et se donne à fond avec l’espoir de pouvoir jouer avec les siens.

Satoransky avoided a fracture, further tests expected about his conditionhttps://t.co/V85gp8xDdP — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 20, 2022

Pourtant, avec un pronostic visant aujourd’hui un mois de convalescence, il est presque impossible (sauf miracle) de voir Tomas fouler un des parquets de la compétition. Il sera sans doute non loin des coéquipiers, mais devra aussi penser à sa saison avec le FC Barcelone qui commencera dans la foulée. Revenu en Europe au début de l’été après avoir connu une saison 2021-2022 assez mouvementée en NBA, Sato’ devait sans doute vouloir capitaliser sur cet Euro pour prendre un nouveau départ sur le vieux continent. Il faudra désormais se contenter de toucher avec les yeux, mais les Tchèques pourront néanmoins se reposer sur Jan Vesely, l’autre moitié du gros duo offensif de la sélection. Ailier-fort ayant lui aussi signé à Barcelone cet été, l’objectif sera de retrouver des repères sans son compère Toto pour l’alimenter de ballons.

La nouvelle fait vraiment mal à l’équipe tchèque, qui souhaitait sans doute régaler son public durant la compétition. Il faudra faire sans le leader, au moins pour le début. Souci ? Sans Satoransky, les chances de l’équipe d’aller loin dans le tournoi prennent quand même un coup de plomb dans l’aile.

Source : Eurohoops